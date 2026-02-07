CSU registra 14 expedientes recibidos para ocupar magistratura ante la CC

-

Un total de 14 expedientes de candidatos a ocupar los cargos de magistrado titular y suplente llegaron al CSU de la USAC.

Durante dos días, catorce profesionales del derecho se hicieron presentes en la Secretaría de la Universidad de San Carlos (USAC) para presentar su expediente, esto con el objetivo de participar en el proceso de selección de magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en representación de dicha casa de estudios superiores.

Aunado a los expedientes presentados el pasado jueves 5 de febrero, hoy sobresalió la presencia de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien tras su paso por el ente investigador por ocho años, pretende su regreso al máximo órgano de materia constitucional en el país.

Consuelo Porras se postula como magistrada de la CC por el Consejo Superior Universitario.



Asegura que no hay conflicto de interés, ni busca impunidad.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/2SiVtazxT9 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) February 6, 2026

Los otros expedientes entregados este viernes corresponden a

Jorge Mario Godoy Montoya

Héctor Ricardo Echeverría Méndez

Julia Marisol Rivera

María de los Ángeles Araujo Boer

Guillermo Demetrio España Mérida

José Luis Aguirre

Luis Ernesto Cáceres Rodríguez

Eswin Rolando Rueda Masaya

Estos son los candidatos que acudieron a entregar su papelería este viernes al CSU de la USAC. (Foto: Wilder López/Soy502)

Ayer, hicieron lo suyo Alejandro José Gutiérrez Dávila, Walter Paulino Jiménez Texaj, Héctor Ovidio Pérez Caal, Leyda Susana Lemus Arriaga, Jorge Mario Godoy Montoya y Elfego René Jerez Chacón.

De los 14 expedientes recibidos, dos fueron presentados únicamente para su postulación como magistrado suplente, siendo estas las curriculas de Lemus Arriaga y Gutiérrez Dávila, mientras que, de las restantes, doce buscan los cargos de titular o suplente.

Los perfiles

Además, de la postulación de la Fiscal General, está la nominación de la actual magistrada titular y presidenta de la CC, Lemus Arriaga, designada en el 2021 por el Consejo de Ministros de la gestión del expresidente Alejandro Giammattei.

Con esto, se une la postulación de Jiménez Texaj, quien pretende mantenerse en el cargo por cinco años, ya que en el 2021 fue electo magistrado suplente por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

A esta lista se suma Araujo Boer, quien fungió en el cargo como magistrada suplente por el Congreso de la República durante la IX Magistratura.

También sobresale la postulación de España Dávila, quien actualmente se desempeña como integrante del Consejo Superior Universitario (CSU), con voto, como representante del cuerpo docente por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC.

Paso corto

Es de recordar que Porras únicamente duró en el cargo de magistrada suplente de la CC dos años, puesto que en el 2018 no solo integró la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP, sino que fue designada en el cargo por el expresidente Jimmy Morales.

Tras su salida de la CC, la Fiscal General fue sustituida en el cargo por el magistrado suplente Jorge Rolando Rosales Mirón, quien terminó el período 2016-2021.