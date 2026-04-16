La receta familiar de pizza que transformó la vida de un emprendedor

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Tras iniciar con un carretón en La Esperanza y superar los retos de la pandemia, transformó su pizzería en un referente de éxito gastronómico. Conoce la inspiradora historia de perseverancia de este guatemalteco que convirtió una receta familiar en un próspero negocio de pizzas artesanales.

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Lo que inició como un sueño impulsado por la necesidad y la determinación, hoy se consolida como una historia de emprendimiento que inspira.

Marco Girón, fundador del restaurante Don Marco, ha convertido años de esfuerzo en un negocio que destaca por su propuesta gastronómica, especialmente en la elaboración de pizzas.

Don Marco, recuerda que empezó con una carreta de pollo y papas fritas. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Girón recuerda que sus primeros pasos los dio en el municipio de La Esperanza, donde comenzó vendiendo pizzas de forma sencilla. Sin embargo, su historia se remonta aún más atrás, cuando en 2018 decidió cambiar su vida sin contar con recursos económicos, pero con una fuerte voluntad de salir adelante. Inició con un carretón, recorriendo calles y buscando oportunidades donde pocos las veían.

Antes de consolidar su emprendimiento, desempeñó diversos oficios como vendedor ambulante, ayudante y conductor. Estas experiencias, según relata, fueron fundamentales para forjar su carácter y comprender el valor del trabajo constante. "No era fácil, pero rendirse nunca fue opción", afirma, al recordar los momentos más difíciles de su trayectoria.

Se ha convertido en un restaurante especial para la familia. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Uno de los elementos clave en el crecimiento de su negocio fue la receta de pizzas que le compartió su hermano, quien trabajó durante varios años en Estados Unidos. Este conocimiento le permitió innovar y mejorar la calidad de sus productos, logrando así captar la atención de más clientes y posicionarse en el mercado local.

La pizza es una de sus especialidades para los comensales. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

El camino no estuvo libre de obstáculos. La pandemia representó un duro golpe cuando su emprendimiento comenzaba a tomar forma. Sin embargo, lejos de detenerse, Girón optó por adaptarse a las circunstancias, transformando su carretón en un food truck y, posteriormente, dando el salto hacia un restaurante formal.

El secreto de su negocio también radica en la sazón de sus preparaciones. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Con el paso del tiempo, Don Marco ha evolucionado hasta convertirse en una opción gastronómica reconocida en la región, destacando no solo por la calidad de sus platillos, sino también por la atención al cliente y su compromiso con la mejora continua.

La variedad de platillos que conquistan paladares. (Foto: Erick Colop/Colaborador)

Hoy, el restaurante abre sus puertas como el reflejo de años de esfuerzo, resiliencia y aprendizaje. Aunque reconoce que el camino ha estado lleno de errores y desafíos, Girón asegura que cada experiencia ha sido clave para fortalecer su visión y consolidar su proyecto.

Más que un negocio, Don Marco representa una historia de perseverancia que continúa escribiéndose, demostrando que, con fe, disciplina y trabajo constante, los pequeños comienzos pueden transformarse en grandes oportunidades.