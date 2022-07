Esto debes hacer para protegerte de las subvariantes BA.4 y BA.5

Expertos brindan recomendaciones para mitigar los contagios a causa de las subvariantes de Ómicron.

La aparición de las subvariantes de Ómicron denominadas BA.4 y BA.5, ha vuelto a encender alarmas de preocupación, sobre todo por los múltiples contagios que han provocado desde el mes de junio de 2022.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estos sublinajes ya están presentes en 64 países, en donde además se ha registrado un alto índice de casos activos y han provocado la quinta ola.

(Foto: Archivo/Soy502)

Un grupo de especialistas han dado una serie de recomendaciones preventivas para que las personas puedan cuidarse de la infección.

El artículo fue publicado en Business Insider y seis expertos participaron en esta investigación.

Consejos

1.Usar mascarilla y reducir el contacto social

Katelyn Jetelina, experta del blog Your Local Epidemiologist, dijo que el continuar utilizando mascarilla es lo más beneficioso para la personas, pues se pueden cuidar más de un contagio por las nueva versiones de variantes.

"Eso significa llevar la mascarilla en el trabajo y evitar las fiestas de pijamas", mencionó.

Además, citó que cuando hay un repunte de casos lo más recomendable es que las personas no acudan a sitios muy concurridos, en el caso de no poder evitar esta opción, debes realizarte una prueba casera o rápida, esto antes de visitar a personas que sean vulnerables y población en riesgo.

"Es fundamental hacer una prueba rápida antes de ver a personas vulnerables, como mi abuelo de 92 años", agregó.

(Foto: Archivo/Soy502)

2. Evitar asistir a espacios cerrados y concurridos

Por otra parte, Caroline Zeiss, profesora de medicina comparativa en Yale, explicó que con estas nuevas subvariantes y que son altamente contagiosas, las personas deben ser más cuidadosas.

Lo anterior debe ser aplicable cuando asisten a espacios cerrados y concurridos. Pero, lo más recomendable es que eviten en la medida de lo posible acudir a estos lugares.

Además, John Swartzberg, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en Berkeley, mencionó que si una persona se siente insegura estando en un lugar con muchas personas, puede optar por no quitarse el cubrebocas.

"Si estuviera hacinado con otras personas donde no pudiera mantener la distancia, o si alguien cerca de mí estuviera hablando en voz alta o cantando, simplemente llevaría una mascarilla conmigo y me la pondría si me siento incómodo", señaló.

(Foto: AFP)

3. Vacunarte y recibir dosis de refuerzo

En cuanto a las vacunas, son una de las principales recomendaciones, es decir, aquellos que faltan por vacunarse, completar su esquema o aplicarse la dosis de refuerzo, es importante que lo realicen.

Pues, estudios científicos han logrado determinar que son seguras y cumplen como barrera protectora ante el virus original del SARS-CoV-2 y otras mutaciones.

Asimismo, advierte que dos refuerzos de las vacunas contra el Covid-19 serían una gran opción para protegerte.

(Foto: Archivo/Soy502)

4. Mejorar la calidad de aire en los interiores

Otro aspecto a considerarse es la ventilación en el interior de tu hogar, área de trabajo o espacios donde mayor tiempo frecuentes. Según la especialista Gounder, mejorar la calidad de aire es fundamental y necesario.

Para ello, se puede mantener ventanas abiertas, germicidas UV o filtración de aire.

"Como cada vez hay menos gente dispuesta a llevar mascarilla, creo que es mucho más importante que nos fijemos en mejorar la calidad del aire interior", explicó Gounder.

(Foto: Comunidad.Madrid)

*Con información de Business Insider.