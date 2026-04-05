Identifican a víctima mortal de ataque armado en Chiquimula

El cuerpo de la víctima quedó tendido dentro de la vivienda.
EN CONTEXTO: Imágenes posteriores al ataque armado durante una reunión de amigos (video)
La tarde del miércoles 1 de abril se registró un ataque armado dentro de una vivienda ubicada en la zona 1 de Chiquimula.
En el lugar un grupo de amigos estaba reunido cuando una pelea culminó en disparos.
En el lugar quedó un fallecido, mientras que otro hombre resultó gravemente herido y fue llevado hacia un centro asistencial.
El fallecido fue identificado como Manuel Adrián Osorio.
Autoridades municipales de Chiquimula expresaron sus condolencias y a través de un mensaje destacaron su calidad humana y amistad.
Asimismo, manifestaron su solidaridad con la familia.
Capturan al presunto responsable
Autoridades del Ministerio Público (MP) confirmaron la aprehensión de Jerson L, quien ha sido señalado como presunto responsable del crimen.