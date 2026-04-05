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Identifican a víctima mortal de ataque armado en Chiquimula

  • Por Jessica González
05 de abril de 2026, 11:45
El presunto responsable ya fue detenido. (Foto: captura de video)

El presunto responsable ya fue detenido. (Foto: captura de video)

El cuerpo de la víctima quedó tendido dentro de la vivienda. 

EN CONTEXTO: Imágenes posteriores al ataque armado durante una reunión de amigos (video)

La tarde del miércoles 1 de abril se registró un ataque armado dentro de una vivienda ubicada en la zona 1 de Chiquimula.

En el lugar un grupo de amigos estaba reunido cuando una pelea culminó en disparos. 

En el lugar quedó un fallecido, mientras que otro hombre resultó gravemente herido y fue llevado hacia un centro asistencial.

El fallecido fue identificado como Manuel Adrián Osorio.

Autoridades municipales de Chiquimula expresaron sus condolencias y a través de un mensaje destacaron su calidad humana y amistad.

Asimismo, manifestaron su solidaridad con la familia.

Capturan al presunto responsable

Autoridades del Ministerio Público (MP) confirmaron la aprehensión de Jerson L, quien ha sido señalado como presunto responsable del crimen.

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