Comunicaciones anuncia activación de proyectos estratégicos para el desarrollo

Autoridades buscan ejecutar obras orientados al desarrollo vial de múltiples departamentos y la reactivación de obras suspendidas en la Zona Reina.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) trabaja en varios proyectos con los que buscan intervenir en, al menos, 1200 kilómetros de carreteras y 5000 metros de pasos a desnivel, puentes o liberadores viales.

La información fue compartida en la conferencia de prensa La Ronda por la ministra de Comunicaciones Norma Zea.

Precisó que en principio trabajan en 11 proyectos de preinversión, de los cuales tres ya están a la espera de ofertas. Todos suman 209.43 kilómetros y 600 metros de pasos a desnivel y serán ejecutadas por la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial).

Los proyectos están ubicados en Huehuetenango, Quiché, Retalhuleu, Alta Verapaz, Sacatepéquez y Chiquimula, y según la ministra están planificados de forma estratégica para aportar al desarrollo de los departamentos y regiones donde están ubicados.

El CIV presentó sus proyectos de preinversión e inversión. (Foto: CIV / Soy502)

En lo que se refiere a los proyectos de inversión también hay 11 que suman 241 kilómetros de carretera y 70 metros de puentes.

Estos están ubicados en Quiché, Huehuetenango, Escuintla, Chimaltenango, Santa Rosa, San Marcos, Retalhuleu, Totonicapán y Quetzaltenango. Diez de estos proyectos están a la espera de ofertas.

La funcionaria también indicó que el CIV también utiliza la figura de proyectos por emergencias que está estipulada en el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria con el cual pueden intervenir en 14 proyectos, 10 rehabilitaciones y 4 puentes.

Los trabajos abordan 8 departamentos y 271.39 kilómetros de rehabilitación y 1,045 metros en puentes.

Zea también hizo referencia a los proyectos que están en el convenio de cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos que son la construcción de dos distribuidores viales, un paso elevado, dos ampliaciones y la construcción de arco vehicular.

En total dichos proyectos suman 115.8 kilómetros de carretera y 3,350 metros de distribuidores viales y pasos elevados.

El CIV presentó los proyectos que gestiona. (Foto: CIV / Soy502)

La funcionaria también se refirió a dos proyectos, el primero la interconexión CA-1 y CA-2 oriente con la CA-9 norte, proyecto que está en fase de análisis y que sumará hasta 182 kilómetros.

El segundo, es la ampliación a cuatro carriles en la CA-9 norte el cual va de El Rancho a Puerto Barrios.

Por último, Zea anunció que "en un término de dos semanas se hará presencia en la zona reina del país para poder intervenir más de 169 kilómetros de carretera".

"Esto integra cinco proyectos que durante varios años, por las razones que hayan sido, las obras quedaron suspendidas", indicó la ministra.