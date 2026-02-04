Institución no puede ejecutar y fondos de proyectos viales se distribuyen en el CIV

-

Poca ejecución en infraestructura vial ha generado preocupación y críticas entre algunos sectores que piden agilizar los procesos.

Debido a que la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) aún no tiene la capacidad de ejecutar proyectos, el Congreso asignó Q 1,700 millones a otras unidades de la cartera de Comunicaciones para atender carreteras centroamericanas.

Los fondos fueron trasladados a la Dirección General de Caminos (Caminos) y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), ambas instituciones adscritas al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV).

La información fue confirmada por el ministro de Finanzas Públicas Jonathan Mencos, quien señaló que el Ejecutivo "continúa con el proceso de conformación y creación de las formas de ejecución a través de la DIPP".

El funcionario explicó que con el proyecto de presupuesto se dotó del recurso que manda la Ley de Infraestructura Prioritaria a la Dirección, sin embargo, se llevó a cabo un cambio al proyecto que calificó como positivo.

Precisó que los diputados, después de una conversación en la Comisión de Finanzas, decidieron trasladar Q 1,700 millones que se propuso asignar a la DIPP, que según el funcionario "no tiene todavía capacidades de ejecución", a Caminos y Covial.

Menkos agregó que el artículo donde se hizo el cambio especifica dos elementos para la ejecución de esos fondos, el primero es que deben ser utilizados para la mejora y mantenimiento de las carreteras centroamericanas.

El segundo es que se puede utilizar el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Prioritaria el cual permite agilizar los procesos de contratación de servicios para el mantenimiento y la ampliación de esas carreteras.

"Así es que la modificación al presupuesto mantiene la posibilidad de que estos recursos se ejecuten de manera rápida", destacó el funcionario.

Además, resaltó que la Ley de Infraestructura Pública Prioritaria "tiene algunos errores" y que el Ejecutivo "estudia las modificaciones pertinentes para poder llevarlas al Congreso" y hacer los ajustes correspondientes.

Poca ejecución

El Gobierno y en particular el Ministerio de Comunicaciones ha sido objeto de críticas y señalamientos constantes por parte de diversos sectores de la sociedad debido a la escasa ejecución en infraestructura vial de los últimos años.

El portal Transparencia Presupuestaria, administrado por el Ministerio de Finanzas con datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) precisa que durante 2025 se ejecutaron Q28,569 millones en inversión pública, que representa el 18.4% de los Q154,836.6 millones del presupuesto vigente.

Otro dato que arroja el portal es la ejecución del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) que para el año pasado fue de Q5,132.3 millones, lo que representa el 68.19% de los Q7,526.7 millones que tenía vigentes.

El desempeño del CIV, que es el principal ejecutor de infraestructura pública del país, es el penúltimo de las 14 carteras del Ejecutivo, pero de lo ejecutado solamente Q2,426.8 millones fueron para proyectos de inversión.

Esto significa que Comunicaciones solamente destinó el 47.2% de lo que ejecutó el año pasado para proyectos de inversión.

Al respecto, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), en un comunicado, rechazó la ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso, mostró preocupación porque se asignó fondos millonarios a los Consejos Departamentales de Desarrollo "pese a la baja ejecución registrada en años anteriores y con una fiscalización opaca".

La CIG se mostró inquieta debido a que "se recortan recursos para la rehabilitación de puentes y carreteras, afectando proyectos estratégicos de movilidad y conectividad".

"Sin inversión en infraestructura se estanca el empleo, la movilidad y las oportunidades para los guatemaltecos", enfatizó la Cámara.

Anteriormente, otras instituciones como la Cámara del Agro Guatemala (Camagro) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), han demostrado su inconformidad con la baja ejecución que muestra el CIV y el poco avance en proyectos de infraestructura vial.