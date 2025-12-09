Guardiola: "¿Xabi Alonso? Como no meará colonia, le irá bien"

-

En la previa del duelo de la sexta jornada de la Champions, Pep Guardiola habló sobre Xabi Alonso, su rival en el banquillo, y le lanzó un consejo cargado de humor: que siga actuando según sus propios criterios y no deje que nada lo desvíe de su camino.

Durante una comparecencia ante la prensa que comenzó con una hora de retraso en el estadio Santiago Bernabéu, el entrenador del Manchester City se mostró bromista e irónico. "Ya les he dado el titular", comentó entre risas antes de insistir en que no tiene información sobre el futuro de Alonso y que cualquier especulación corresponde a la prensa española: "Le deseo lo mejor porque le tengo mucho aprecio, pero no tengo ni idea de lo que pasará. Ustedes saben más que yo".

Más adelante, el técnico catalán retomó su tono humorístico y, en español, remató su reflexión aconsejando a Xabi que sea fiel a sí mismo: "Que mee con la suya y como no meará colonia, le irá bien. Ya verán", dijo el extécnico del Barsa.

DON PEP GUARDIOLA I LA COLONIA... pic.twitter.com/KI6M9yE6ub — Gerard Romero (@gerardromero) December 9, 2025

Guardiola también minimizó la racha de resultados irregulares que atraviesa el Real Madrid. Para restarle dramatismo, recurrió a una comparación que previamente había hecho Sergio Scariolo, entrenador de la sección de baloncesto del club, sobre lo difícil que es mantener una línea constante en un calendario tan exigente.

Al ser consultado por la influencia que pudo tener su etapa compartida con Alonso en el Bayern, Guardiola respondió con ironía: "Mis equipos son extraordinarios, no hay con qué compararlos". Aun así, matizó que cada entrenador trabaja con contextos diferentes y que Alonso conoce bien cómo gestionar al conjunto blanco: "Cada equipo vive su propia realidad. Además, hace apenas unos días estaba liderando LaLiga".