¿Quién gana? Patriots y Seahawks juegan por la gloria en la NFL

La espera llegó a su fin, este domingo se llevará a cabo el Super Bowl LX, que enfrentará a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks, en un duelo que promete mil emociones y que llega con un toque de revancha, pues será la segunda ocasión en que choquen por un título.

El Levi's Stadium de Santa Clara, California, hogar de los San Francisco 49ers, será el escenario en donde Pats y Seahawks reeditarán la final del Super Bowl XLIX, que los de Nueva Inglaterra, comandados en aquel entonces por Tom Brady, terminaron ganando.

PATRIOTS. SEAHAWKS. SUPER BOWL LX.



¿Quién lo ganará?

Ahora, Drake Maye, el mariscal de campo de estos nuevos Patriotas, tratará de finalizar el duelo con el mismo resultado: levantando el trofeo Vince Lombardi y abriendo el libro de éxitos en el que es su segundo año como profesional.

Comandado por Maye en el emparrillado, pero con la guía de Mike Vrabel desde fuera del campo, los Patriots parecen haber vuelto a la elite del futbol americano y esperan poder romper de una vez por todas el empate que ostentan con los Pittsburgh Steelers, de más títulos de Super Bowl (6).

Del otro lado, los Halcones Marinos llegan al duelo bajo el liderato de su mariscal de campo Sam Darnold, quien estará ante la oportunidad de su vida. Luego de ser seleccionado por los New York Jets, en 2018, ha pasado por equipos como Carolina Panthers, 49ers y Minnesota Vikings, pero es la primera vez que aspira al título.

ONE DAY AWAY



Super Bowl LX– Sunday 6:30pm ET on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/BtefLvCWci — NFL (@NFL) February 7, 2026

De ganarlo, Darnold se convertirá en el primer quaterback de la clase del 2018 en levantar el trofeo, en un año en el que también llegaron a la liga nombres como Josh Allen (Bills), Lamar Jackson (Ravens) o Baker Mayfield (Buccaneers).

Lo que parece estar asegurado es el espectáculo, pues por primera vez en la historia de la "era Super Bowl" (desde 1970), se enfrentarán dos equipos que terminaron entre los cuatro mejores tanto en puntos anotados como en puntos permitidos.

También será la primera ocasión desde 1981 que dos equipos con probabilidades previas de 50 a 1 en la pretemporada, se citarán en la disputa por el título, pues ninguno de los dos partía siquiera como favorito para quedarse con su respectiva división, mucho menos para llegar al último partido de la campaña. ¿Quién se quedará con la gloria?

Sam Darnold y Drake Maye serán los quaterbacks que buscarán el título. (Foto: Redes sociales)

El Tazón de los jóvenes

Este Super Bowl marcará un precedente moderno, pues será el primero en el que, sin importar qué equipo se consagre como el mejor, tendrá a su quaterback titular y a su entrenador en jefe en su primer o segundo año con el equipo, lo que también demuestra la buena planificación de ambas instituciones.

El Levi's Stadium acogerá el Super Bowl este fin de semana. (Foto: Redes sociales)

La maldición de la distancia

Para los más supersticiosos, los Seattle Seahawks llegan ya con una desventaja al duelo en Levi's Stadium, pues tendrán que viajar casi 4 mil kilómetros, mientras que los New England Patriots solo tendrán que desplazarse una fracción de eso.

¿Por qué es relevante? Pues en las últimas 10 ediciones del Super Bowl, el equipo que le tocó recorrer menos kilómetros de distancia desde su ciudad de origen a la sede, se ha quedado con el trofeo Vince Lombardi el 70 % de las ocasiones.

Mike Vrabel podría hacer historia, si los Pats terminan ganando el domingo. (Foto: AFP)

Ante la historia

El entrenador en jefe de los Patriots, Mike Vrabel, podría convertirse en la primera persona en ganar el Super Bowl con el mismo equipo como jugador y luego como entrenador en jefe. En la historia, Tom Flores, Mike Ditka, Tony Dungy y Doug Pederson lo han conseguido, aunque con diferentes equipos.

Del otro lado, si los Seahawks se coronan, el mariscal de campo Sam Darnold se uniría a una selecta lista de quaterbacks que ganan el campeonato con un equipo que no los reclutó en el draft, junto a Eli Manning, Jim Plunkett, Drew Brees y Matthew Stafford.

También cabe mencionar que no importa si gana Darnold o Maye, uno entrará en el libro de la historia como el primer mariscal reclutado con la tercera selección global del draft en coronarse.