Comunicaciones vs Xelajú: tránsito se verá afectado este jueves

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El partido correspondiente a la semifinal de la Liga Nacional provocará congestionamiento a inmediaciones del estadio Cementos Progreso.

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La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que, para este jueves 7 de mayo se espera alta carga vehicular en la zona 6 de la ciudad capitalina debido al partido de fútbol entre Comunicaciones y Xelajú.

Esto provocará mayor circulación vehicular a partir del mediodía en las inmediaciones del estadio Cementos Progreso, a partir de las 15:00 horas cuando se vea más afectado el tránsito en el bulevar La Pedrera y rutas hacia Chinautla.

El club local ha informado que prácticamente todas las entradas se han agotado para la semifinal de ida de la Liga Nacional, por lo que se espera un ingreso al estadio de más de 15 mil aficionados para el juego que se disputará a las 20:00 horas.

Por lo tanto, la PMT le solicita a los conductores que planifiquen sus rutas. Asimismo, le piden a los pilotos de los transportes pesado que respeten los horarios de circulación para evitar mayor carga vehicular.