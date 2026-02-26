Aspirantes a magistratura en la CC son escuchados por diputados

-

La Comisión Mixta del Congreso de la República completó la serie de entrevistas programada con los 47 aspirantes a magistrado titular y suplente de la CC, período 2026-2031.

Este día fueron escuchados los restantes 23 aspirantes con los que se completó la nómina de 47 postulantes que buscan una magistratura en la más alta Corte constitucional en el país, período 2026-2031.

En el primer día de entrevistas, efectuado el pasado miércoles 25 de febrero, los diputados integrantes de Junta Directiva y Jefes de Bloque que integran la Comisión Mixta para la elección de magistrados de la CC, cuestionaron a los primeros 24 aspirantes.

En los días de audiencias, los aspirantes de la CC expusieron, además de su hoja de vida, aspectos relacionados con su experiencia profesional, trayectoria académica y presentación de su respectivo plan de trabajo al frente de dicha institución.

Entre los postulantes entrevistados en esta fase del proceso, sobresalen las participaciones de los actuales magistrados titulares y suplentes de la CC que buscan continuar en el cargo, así como exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y exfuncionarios de gobierno que han marcado su interés por llevar al máximo órgano constitucional.

Segunda jornada

En esta segunda jornada de entrevistas, resalta de los restantes 23 postulantes citados para entrevistarse este día, fue notable la incomparecencia de la exmagistrada suplente, María de los Ángeles Araujo Bohr.

Entre las primeras exposiciones, resalta la participación del exviceministro de Gobernación, Arkel Benítez Mendizábal, quien enfatizó la necesidad de combatir la mora judicial y la forma como se resuelven los casos en la CC.

Dijo que la alta Corte constitucional del país "no debe resolver en forma ideológica, sino apegada a los principios fundamentales del derecho, por lo que señaló que no se debe seguir politizando a la CC", expuso.

Arkel Benitez. (Foto: Wilder López/Soy502)

El aspirante Carlos Barrios Cifuentes, señaló que aunque la descentralización es una de sus propuestas, indicó que éste ya existe desde el 2005 y 2011 y que en el 2019, bajo la presidencia del exmagistrado fallecido Boanerge Mejía se quiso implementar, pero por falta de presupuesto no se puedo.

Por su parte, el aspirante Juan Luis Aguilar dijo que desde la CC se puede promover disposiciones que garanticen el derecho de petición para que en la justicia ordinaria no se rechacen las demandas, lo que permitiría desde la "justicia constitucional", velar por una justicia pronta y cumplida.

Ana Isabel Antillón, quien refirió 10 años como experiencia como directora Legislativa del Congreso de la República, aseguró que una de sus líneas de trabajo estará enfocada en implementar acciones para frenar el uso indebido de la acción de amparo.

Además, enfatizó que promoverá mecanismos que permitan reducir los plazos, por lo que afirmó como necesaria, una reforma legal que permita un recorte en los procedimientos y plazos en la resolución de casos que son presentados ante la CC.

Ana Isabel Antillón. (Foto: Wilder López/Soy502)

Postulantes

En esta última jornada de entrevistas, la Comisión Mixta escuchó a los 23 aspirantes que completan la lista de 47 postulantes a magistrados de la CC, siendo éstos: