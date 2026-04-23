Condenan a exalcalde de Jocotenango por violencia contra la mujer

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El exalcalde de Jocotenango, fue condenado, luego de aceptar cargos por violencia contra la mujer.

Marcus Alexander González Pérez, exalcalde de Jocotenango, se acogió a la aceptación de cargos y admitió haber cometido el delito de violencia contra la mujer.

En ese sentido, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer de Sacatepéquez, resolvió condenarlo a dos años y seis meses de prisión conmutables, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Como parte de la sentencia, el condenado deberá asistir a un programa de ayuda psicológica y terapia de padres, para que entienda la gravedad de sus actos y emitir una disculpa pública para la víctima, Pamela Azurdia.

"La terapia es la única vía para intentar que estos patrones de control no se repitan con nadie más. La disculpa pública no es un acto de cortesía. Es una medida de reparación moral obligatoria para resarcir el daño a la dignidad y la imagen de Pamela, la cual fue atacada sistemáticamente durante el proceso", dijo el Instituto de la Víctima, quien acompañó el proceso.

El @idv_gt acompañó a Pamela Azurdia en su camino hacia la justicia. Este resultado no es solo una sentencia, es un paso hacia una reparación digna y el reconocimiento de sus derechos.



Nuestros servicios son gratuitos. https://t.co/GEuUu91yUn#CuentaConmigo pic.twitter.com/KqQ0h4SEse — Instituto de la Víctima (@idv_gt) April 23, 2026

Años de impunidad

La denuncia en contra del exalcalde, inició en 2020, cuando estaba en el cargo.

Su expareja, Azurdia, lo denunció por violencia psicológica y física, incluso hizo público el caso debido a que el mismo no avanzaba. Fue hasta 2026 que se programó la audiencia de primera declaración.

"La denuncia fue interpuesta tras años de violencia psicológica y un proceso de antejuicio que reveló la persistencia de la víctima.Las primeras acciones legales formales y el proceso de antejuicio, debido a su cargo como alcalde en ese entonces, tomaron años de lucha", dijo el IDV.

"Gracias a Dios, después de 5 años buscando justicia, se llegó el momento, el día tan esperado", dijo Azurdia.