Suspenden audiencia de Melvin Quijivix, expresidente del INDE

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Tras ser condenado por aceptación de cargos, Melvin Quijivix, acudió a la audiencia de reparación digna, pero esta se suspendió.

Melvin Quijivix, expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), acudió a la Torre de Tribunales. Estaba previsto que se desarrollara la audiencia de reparación digna, pero la misma se suspendió.

A inicios de marzo de 2026, Quijivix logró que le cambiaran el delito de lavado de dinero a conspiración para lavado de dinero, con ese cambio, decidió aceptar cargos y fue condenado.

Quijivix fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión por el delito de conspiración para el lavado de dinero, pero con la rebaja de la pena, su sentencia quedó en 2 años y 8 ocho meses.

Debido a que la pena es conmutable, el expresidente del INDE no irá a prisión.

La audiencia de reparación digna quedó programada para el 18 de junio.

Melvin Quijivix, expresidente del INDE, fue acusado de lavado de dinero, pero fue condenado por conspiración para el lavado de dinero. (Foto: cortesía)

El caso

Quijivix fue capturado el pasado 3 de julio por orden de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), sindicado por el delito de lavado de dinero.

Durante la audiencia de primera declaración que se realizó el pasado 11 de julio bajo reserva judicial, el exfuncionario fue ligado a proceso penal, aunque el juez inicialmente le otorgó medidas sustitutivas pese a la solicitud de prisión preventiva por parte del MP.

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, afirmó que se han rastreado al menos Q85 millones vinculados al exfuncionario. Explicó que existe un reporte transaccional sospechoso que detalla la trazabilidad de dinero y empresas utilizadas para el supuesto blanqueo de capitales.