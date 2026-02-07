Condenan a guatemalteco a la pena capital por asesinato en EE. UU.

-

Un guatemalteco fue condenado a pena de muerte en Florida tras ser hallado culpable del asesinato de su pareja y la hija de esta en 2024.

El guatemalteco Ángel Cuz Choc fue sentenciado a pena de muerte este 6 de febrero, luego de que un juez del condado de Hillsborough, Florida, determinara su culpabilidad por el asesinato de su pareja, Amalia Choc Coc de Pec, de 36 años, y de la hija de esta, Juana Estrella Pec Coc, de 4 años.

La sentencia fue dada a conocer cuatro meses después de que un jurado recomendara la pena capital en una votación de 10 a 2. Durante el proceso, fiscales calificaron el hecho como un crimen "atroz, cruel y tortuoso".

Ángel Cuz Choc ha sido condenado este viernes a pena de muerte por el asesinato de su novia y su hija. (Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough)

En el desarrollo del juicio, el médico forense testificó que ambas víctimas se encontraban con vida y conscientes al momento del ataque, señalando que sufrieron durante varios minutos antes de fallecer.

A las audiencias también asistió Dolores Coc Choc, hermana de Amalia y tía de la menor, quien entre lágrimas relató que su familiar era una madre trabajadora que ahorraba dinero con la esperanza de reunir a su familia.

Sobre el crimen

El 24 de abril de 2024, oficiales del condado de Hillsborough acudieron a una casa rodante ubicada en Dover, donde localizaron a la mujer fallecida en el patio trasero y a la niña sin vida dentro de la bañera.

Cuz Choc fue detenido como principal sospechoso.

De acuerdo con la investigación, el ahora condenado se comunicó con uno de sus hermanos 23 minutos después de ocurrido el crimen.

Este último declaró que los asesinatos habrían sido motivados porque Amalia salió con una amiga durante tres horas, en lugar del tiempo que él le había indicado.

Amalia y su hija Estrella fueron asesinadas con arma blanca. (Foto: UGC)

La llamada al 911 para reportar las muertes fue realizada por una persona que residía en la vivienda junto a Cuz Choc y las víctimas. Según informes, el testigo afirmó que la pareja mantenía discusiones constantes y que, un mes antes, el agresor había ejercido violencia física contra Amalia.

Hasta el momento, no se ha informado cuándo se ejecutará la pena de muerte.

La sentencia, según lo resuelto por la corte, corresponde a la gravedad de los hechos cometidos contra las dos ciudadanas guatemaltecas.

*Con información de News Channel.