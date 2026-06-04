Condenan a guatemalteco en El Salvador por estafa al ofrecer falsas visas de trabajo

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El guatemalteco engañó a sus víctimas diciéndoles que poseía la nacionalidad estadounidense y que tenía contactos dentro de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en El Salvador, dictó una condena de 10 años de prisión para el guatemalteco Mauricio Alonso Alvarado Ayala.

Este hombre fue sentenciado por el delito de estafa tras comprobarse su responsabilidad en un fraude relacionado con falsas gestiones de visas de trabajo para Estados Unidos.

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó el pago de $1,297 dólares como responsabilidad civil a favor de las dos víctimas.

La investigación judicial estableció que, Alvarado Ayala contactó en 2022 a dos personas en Santa Tecla, La Libertad, asegurándoles que poseía la nacionalidad estadounidense y contactos dentro de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

Según la denuncia, afirmó que podía agilizar trámites migratorios y facilitar la obtención de visas de trabajo. Las víctimas confiaron en sus afirmaciones y le entregaron la suma de dinero solicitada por el imputado en calidad de supuestos gastos de gestión.

El guatemalteco Mauricio Alonso Alvarado Ayala fue condenado en El Salvador a 10 años de prisión. (Foto: Fiscalía General de la República de El Salvador)

Dejó de responder

Los trámites prometidos nunca se realizaron. Durante meses, las víctimas esperaron una respuesta positiva, pero al no recibir información ni avances en el proceso, intentaron comunicarse insistentemente con Alvarado Ayala, quien dejó de responder a sus llamadas y mensajes.

Ante la ausencia de comunicación, decidieron consultar directamente en la sede diplomática, donde confirmaron que no existía ningún trámite de visa a sus nombres.

Al constatar el fraude, las víctimas presentaron la denuncia correspondiente ante las autoridades. La Fiscalía General de la República reunió pruebas documentales, periciales y testimoniales que permitieron identificar la participación de Alvarado Ayala en el delito de estafa.

Por lo tanto, el tribunal consideró suficientes los elementos probatorios presentados y dictó la condena de 10 años de prisión, junto con la obligación de restituir el monto entregado por las víctimas.

*Con información de Infobae