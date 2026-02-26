Condenan y multan a tres hombres por traficar migrantes a Norteamérica

-

Las sentencias son de hasta 16 de años de prisión y una multa millonaria.

Tres hombres fueron condenados por estar vinculados a una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de personas hacia Norteamérica, según indicó el Ministerio Público (MP), este jueves 26 de febrero.

Uno de ellos es Carlos A., quien fue sentenciado a 16 años de prisión inconmutables (6 por asociación ilícita y 10 por tráfico ilícito de personas) y además, deberá pagar una multa de Q1.4 millones.

Roberto G. también fue condenado a 16 años de prisión inconmutables (6 por asociación ilícita y 10 por tráfico ilícito de personas) y multa de Q100 mil.

Mientras que, Julio M. recibió una sentencia de 6 años de prisión inconmutables por el delito de asociación ilícita.

El fallo se obtuvo mediante el procedimiento especial de aceptación de cargos y, como parte de la reparación digna al Estado y a la sociedad, se les impusieron las siguientes obligaciones:

Entrega de 80 kits de autocuidado para migrantes en el Instituto Guatemalteco de Migración.

Donación de Q12 mil al Hospicio San José.

Donación de Q35 mil a la Fundación Ayúdame a Escuchar.

Donación de Q8 mil al Hospicio Juan Pablo II.

La organización criminal

La investigación fiscal determinó que la organización utilizaba la frontera de Agua Caliente, en Esquipulas, Chiquimula, como principal punto de entrada.

Desde ese lugar, los migrantes eran trasladados por una ruta que atravesaba los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos y Guatemala.

El objetivo final de la red era movilizar a las víctimas hacia la frontera con México para que continuaran su trayecto hasta Estados Unidos.

Según el MP, la estructura cuenta con al menos 10 líderes y coordinadores encargados de la logística de estos viajes, evadiendo todos los controles migratorios legales.