Picop queda destruido tras fuerte impacto en plena vía

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de febrero de 2026, 07:47
Sobre el asfalto quedaron restos de la estructura del transporte que impactó. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Bomberos Voluntarios precedieron a atender esta emergencia y a evitar que el transporte se incendiara.

En la mañana del 7 de febrero, sobre el km. 137.5 de la Ruta Interamericana, en jurisdicción de la aldea María Tecún Ayala, se suscitó un percance vial, en donde un picop quedó destruido tras perder el control sobre la vía.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
Bomberos Voluntarios debieron desconectar las fuentes eléctricas del vehículo para evitar explosión. Así mismo, el conductor fue trasladado a un centro de atención médica hacia el departamento de Sololá, tras sufrir heridas.

(Foto: Bomberos Voluntarios, Los Encuentros)
En el lugar, quedó el vehículo, cuya estructura frontal quedó totalmente destruida.

