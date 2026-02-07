Picop queda destruido tras fuerte impacto en plena vía

Bomberos Voluntarios precedieron a atender esta emergencia y a evitar que el transporte se incendiara.
En la mañana del 7 de febrero, sobre el km. 137.5 de la Ruta Interamericana, en jurisdicción de la aldea María Tecún Ayala, se suscitó un percance vial, en donde un picop quedó destruido tras perder el control sobre la vía.
Bomberos Voluntarios debieron desconectar las fuentes eléctricas del vehículo para evitar explosión. Así mismo, el conductor fue trasladado a un centro de atención médica hacia el departamento de Sololá, tras sufrir heridas.
En el lugar, quedó el vehículo, cuya estructura frontal quedó totalmente destruida.