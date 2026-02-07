Recomendaciones para asistir a la Caravana del Zorro

Según el Acuerdo Ministerial 102-2011, La Caravana del Zorro fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, por ser una tradición que engloba cultura y fe para los guatemaltecos.
Este 2026, será la 65.ª edición de este evento masivo que reúne a cientos de conductores de motocicleta, quienes realizan peregrinación para venerar al Cristo Negro.
Su ruta inicia desde la Plaza de Constitución, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, hacia la Basílica de Esquipulas, ubicada en el departamento de Chiquimula. Esta actividad se realiza anualmente, en cada primer sábado de febrero, y tendrá lugar este próximo 7 de febrero desde las 7:30 horas.
En ella se espera la participación de más de 80 mil motoristas que circularán acompañados de familiares y amigos. Por lo cual la Policía Nacional Civil (PNC) recomienda:
- Revisar frenos y luces antes de conducir.
- Llevar consigo los documentos legales de la moto y licencia de conducir vigente.
- Utilizar equipo de protección adecuado (casco, guantes, chaqueta, etc.).
Además, a quienes viajarán junto a menores de edad, la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicita no perderlos de vista para evitar que se extravíen.