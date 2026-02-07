Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Recomendaciones para asistir a la Caravana del Zorro

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de febrero de 2026, 06:08
Autoridades desplegarán agentes de seguridad vial y de seguridad en el trayecto de este evento. (Foto: PNC, tránsito)

Autoridades desplegarán agentes de seguridad vial y de seguridad en el trayecto de este evento. (Foto: PNC, tránsito)

Según el Acuerdo Ministerial 102-2011, La Caravana del Zorro fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, por ser una tradición que engloba cultura y fe para los guatemaltecos.

OTRAS NOTICIAS: Multas masivas en la calzada La Paz y puente Belice (video)

Este 2026, será la 65.ª edición de este evento masivo que reúne a cientos de conductores de motocicleta, quienes realizan peregrinación para venerar al Cristo Negro.

Su ruta inicia desde la Plaza de Constitución, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, hacia la Basílica de Esquipulas, ubicada en el departamento de Chiquimula. Esta actividad se realiza anualmente, en cada primer sábado de febrero, y tendrá lugar este próximo  7 de febrero desde las 7:30 horas.

En ella se espera la participación de más de 80 mil motoristas que circularán acompañados de familiares y amigos. Por lo cual la Policía Nacional Civil (PNC) recomienda: 

  • Revisar frenos y luces antes de conducir.
  • Llevar consigo los documentos legales de la moto y licencia de conducir vigente.
  • Utilizar equipo de protección adecuado (casco, guantes, chaqueta, etc.).

Además, a quienes viajarán junto a menores de edad, la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicita no perderlos de vista para evitar que se extravíen.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar