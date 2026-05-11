¡Conductor desaparecido! Abandona vehículo tras colisión

El percance ocurrió en el kilómetro 14 de la ruta al Atlántico, al llegar las autoridades al lugar no se encontraba el piloto.
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Durante las primeras horas de este lunes 11 de mayo se reportó un hecho vehicular en la ruta al Atlántico.
Según la información compartida por la Municipalidad de Guatemala, el vehículo colisionó contra una baranda de contención en el kilómetro 14 de esta ruta.
Cuando las autoridades arribaron al lugar, indicaron que el conductor no estaba en la escena y hasta ahora se desconoce su paradero y su estado de salud tras el impacto.
En el lugar se encuentran agentes de la PMT regulando el paso vehicular ya que se mantiene cerrado el carril derecho en dirección a la ciudad.
La Policía Nacional Civil quedó a cargo del caso para las investigaciones correspondientes.
Las autoridades recomiendan conducir con precaución y seguir las indicaciones de los agentes.