Bus se empotra en bulevar Liberación, zona 13

Hecho vial en bulevar Liberación y 3ª avenida, zona 13. Con apoyo de grúa particular, la vía fue liberada, se reportan daños aproximados de 5 metros en baranda de concreto y metal. Nuestros agentes brindaron regulación y apoyo inmediato en el sector. El conductor quedó bajo… pic.twitter.com/HDfBoRXZ4i