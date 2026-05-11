Bus se empotra en bulevar Liberación, zona 13

El conductor fue puesto a disposición de la ley bajo la custodia de la PNC
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Durante la noche de este 10 de mayo, la Policía Municipal de Tránsito informó sobre un hecho vehicular que dejó un transporte colectivo empotrado en una estructura vial en la zona 13 capitalina.
Según el reporte, el hecho sucedió en el bulevar Liberación y 3ª avenida. Hasta ahora las autoridades no han dado a conocer por qué el vehículo perdió el control.
Con apoyo de una grúa, la vía fue liberada. Asimismo, se reportaron daños aproximados de 5 metros de la baranda de concreto y metal donde se empotró el bus.
Tras el accidente, agentes de la PMT brindaron regulación y apoyo inmediato en el sector.
Las autoridades indicaron que el conductor quedó bajo custodia de PNC.