Capturan a conductor que habría arrollado a agentes de la PNC en Escuintla

Este accidente vial dejó a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecido y a otro en estado delicado.

Durante la noche del 31 de enero, un conductor que presuntamente estaba bajo efecto de alcohol manejaba sobre la ruta hacia el Paredon, Escuintla.

Donde perdió el control del volante y chocó contra una moto de la PNC, donde se transportaban dos agentes, quienes estaban realizando patrullajes.

Accidente de tránsito se registró la noche del 31 de enero en el sector de El Carrizal, municipio de Puerto de San José, en Escuintla, luego de que un vehículo tipo pick-up embistiera a elementos de la (PNC) que realizaban patrullajes en el área. pic.twitter.com/vwkxJXGTfD — El Quetzal News (@ElQueNews) February 1, 2026

Esto ocasionó que los transportes volcaran y se incendiaran tras el impacto. Los tripulantes del vehículo y los agentes resultaron heridos de gravedad, por lo que fueron trasladados a centros hospitalarios, donde murió el agente Walter Noé Herrarte Gómez.

La PNC capturó a José "N", de 23 años, quien conducía el vehículo. Pero, por indicar tener problemas de salud, fue llevado a un centro hospitalario.