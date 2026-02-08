Entre sol, nubes y frío nocturno: así estará el clima el domingo

-

El día combinará momentos de sol, nubes y viento, con una mañana para actividades recreativas y una noche que invitará al descanso con un ambiente frío.

El clima de este domingo 8 de febrero estará marcado por la influencia de humedad proveniente del mar Caribe, lo que generará un ambiente variable en distintas regiones del país, de acuerdo con el pronóstico del Insivumeh.

Mañana soleada

Durante el amanecer y la mañana se espera la presencia de nublados parciales alternando con momentos de sol, principalmente en la región Caribe, la Franja Transversal del Norte y sectores al norte de Valles de Oriente.

En estas áreas, el cielo se mantendrá cambiante, aunque sin lluvias significativas en las primeras horas del día. Mientras tanto, del sur al centro del país y en Petén predominarán condiciones más despejadas, ideales para actividades al aire libre.

Una mañana perfecta para realizar actividades al aire libre. (Foto ilustrativa: Istock)

El ambiente cálido también se hará sentir en la región del Pacífico, donde además podría registrarse bruma, acompañada de viento moderado del norte.

Ambiente frío

Para la tarde y noche se prevé un aumento de nubosidad en el Caribe, la Franja Transversal del Norte y el norte de Valles de Oriente, con posibilidad de lloviznas dispersas, sobre todo en Izabal.

En la cadena volcánica también se espera mayor desarrollo de nubes.

El descenso de temperatura volverá a ser protagonista durante la noche y madrugada, por lo que se recomienda tomar precauciones, abrigarse adecuadamente y proteger especialmente a niños y adultos mayores.