¡Fuerte accidente! Conductor impacta contra un arriate en zona 14 (video)

  • Por Jessica González
06 de febrero de 2026, 10:31
El conductor fue llevado a Torre de Tribunales. (Foto: captura de video)

El conductor está en aparente estado de ebriedad.

Un fuerte accidente vial se registró esta mañana de viernes 6 de febrero en la zona 14.

El conductor de un vehículo colisionó contra un arriate y terminó destruyendo varios bolardos de la calle.

Según Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, el piloto, fue llevado a la Torre de Tribunales ya que aparentemente conducía bajo los efectos del alcohol.

Mira aquí el video: 

