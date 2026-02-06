¡Fuerte accidente! Conductor impacta contra un arriate en zona 14 (video)

El conductor está en aparente estado de ebriedad.
Un fuerte accidente vial se registró esta mañana de viernes 6 de febrero en la zona 14.
El conductor de un vehículo colisionó contra un arriate y terminó destruyendo varios bolardos de la calle.
Según Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, el piloto, fue llevado a la Torre de Tribunales ya que aparentemente conducía bajo los efectos del alcohol.
