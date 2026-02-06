El menor que escondía droga en vivienda donde fue asesinada una pareja

-

La pareja fue atacada a tiros dentro de la vivienda.

Un menor de 17 años fue remitido al juzgado correspondiente luego de que se le localizara droga y dinero en efectivo durante un cateo en una vivienda ubicada en la zona 1 de Sanarate, inmueble donde meses atrás fue asesinada una pareja.

Durante la diligencia, al adolescente se le incautaron 99 bolsitas con cocaína, Q5,298.06 en efectivo, presuntamente producto de la venta de droga, además de dos celulares y una libreta con apuntes, los cuales serán analizados como parte de la investigación por narcomenudeo.

Según la Policía Nacional Civil, la casa ya había sido allanada en octubre de 2024, ocasión en la que también se localizó droga y dinero.

(Foto: PNC)

Asimismo, en junio del mismo año, dentro de esa vivienda se registró un hecho violento en el que un hombre de 35 años y una mujer de 40 fallecieron baleados.

El caso continúa bajo investigación para establecer si habría vínculo entre el menor remitido, la distribución de drogas y el doble crimen ocurrido en el lugar.