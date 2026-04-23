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Conductor muere tras ser atropellado por un tráiler en la zona 2

  • Por Geber Osorio
23 de abril de 2026, 14:31
Ciudad de Guatemala
La víctima falleció luego de ser arrollado por un tráiler. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima falleció luego de ser arrollado por un tráiler. (Foto: Bomberos Municipales)

Por el momento, la víctima no ha sido identificada. 

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Un conductor fue atropellado por un vehículo de transporte pesado la tarde de este jueves 23 de abril, en la 5a. avenida y 6a. calle de la zona 2 capitalina.

Bomberos Municipales fueron alertados, pero tras su arribo constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales al sufrir politraumatismo y trauma de tórax, según indicaron los socorristas.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

La víctima es un hombre de aproximadamente 35 años, quien se conducía en un vehículo de dos ruedas, pero por causas desconocidas fue arrollado por un tráiler. 

Se dio aviso a las autoridades correspondientes para que realicen las diligencias de ley en el lugar de los hechos.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

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