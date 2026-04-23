Arévalo advierte que nómina para elegir fiscal general está sujeta a impugnaciones

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Gobernante inició con el proceso para designar al próximo fiscal general.

OTRAS NOTAS: Organismo Ejecutivo recibe expedientes de los seis candidatos a Fiscal General

El presidente Bernardo Arévalo confirmó que ya inició la revisión de los expedientes de los seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), aunque subrayó que el proceso de selección aún se encuentra en una fase sujeta a impugnaciones legales.

"Esta semana recibí la lista de seis postulantes al puesto de Fiscal General, cuyos expedientes estoy revisando", afirmó el mandatario en una actividad pública llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura.

No obstante, Arévalo enfatizó que el procedimiento no ha concluido, ya que todavía se encuentra abierto el periodo de objeciones contemplado en la normativa vigente.

"El proceso aún está en la fase de impugnaciones, como lo establece la Ley de Comisiones de Postulación y la del Ministerio Público", expuso el gobernante.

El Organismo Ejecutivo ya recibió los expedientes de los seis integrantes de la nómina final. (Foto: SCSP / Soy502)

Con sus declaraciones, queda implícito que el presidente reconoce que las acciones legales en curso podrían tener efectos en el desarrollo del proceso.

Según analistas, existe incluso la posibilidad de posibles modificaciones en la nómina de candidatos que está en análisis, lo que podría retrasar la designación final.

"Estoy realizando la tarea tal como lo he ofrecido desde un inicio, con el firme compromiso del respeto a la ley y con la brújula ética por delante", expresó el mandatario

Habla de cambios

El proceso de elección del próximo fiscal general se desarrolla en un momento clave para el sistema de justicia del país.

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Según Arévalo, el relevo en la jefatura del MP representa una oportunidad de transformación institucional.

"Nos encontramos a las puertas de un cambio de tiempo, del momento en que la historia de la justicia en Guatemala puede cambiar para siempre", afirmó el gobernante.

El presidente reiteró que la designación del nuevo titular del Ministerio Público constituye una responsabilidad directa del Ejecutivo, conforme a la Constitución, en medio de un proceso que continúa marcado por recursos legales pendientes y expectativas sobre su desenlace.