Doble crimen: ataque armado deja a dos jóvenes fallecidos en Mixco

Las víctimas son dos hombres de 19 y 26 años que murieron tras ser atacados a balazos.
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Un incidente armado se registró la noche del pasado domingo 29 de marzo en el callejón Los Cipresales, en la 30 calle y 9a. avenida de la colonia La Comunidad, zona 10 de Mixco.
Vecinos del sector alertaron a los Bomberos Voluntarios luego de que dos personas fueran atacadas a balazos en el lugar, tras la llegada de los socorristas se constató que la víctimas ya no contaban con signos vitales.
Los fallecidos fueron identificados como: Denis Osvaldo Hernández Pacheco, de 19 años, y Carlos Santiago Sequén Chanquin, de 26 años, quienes presentaban múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
Posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes. De momento se desconoce el motivo del doble crimen que alarmó a los vecinos del sector.