Conductor resulta herido tras perder el control y caer desde un puente

El conductor quedó gravemente herido al volcar y caer al vacío desde varios metros.
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Este accidente ocurrió cuando el conductor de una camión se desplazaba sobre el puente Actelá, ubicado en Cahabón, Alta Verapaz. El cual por razones desconocidas, perdió el control del transporte y cayó desde las alturas.
El camión quedó volcado en el río y el conductor fue rescatado de la cabina por cuerpos de socorro.
Tras el accidente, el piloto resulto herido y fue identificado como Héctor Armando Coy, de 42 años, por lo que fue trasladado de emergencia.