¡En pleno tránsito! Conductor quiebra el retrovisor de un auto tras discusión (video)

Un motorista discutió con conductor y golpeó el retrovisor del carro hasta quebrarlo.
OTRAS NOTICIAS: Cámaras de Antigua Guatemala captan robo a extranjera (video)
Un altercado entre un motorista y un conductor se registró este miércoles en el kilómetro 7.9, carretera al Atlántico.
Imágenes que han circulado en redes sociales muestran a un sujeto discutiendo con el conductor de un auto, tipo camionetilla.
De pronto, se ve cómo el motorista quiebra el retrovisor con la mano y de inmediato huye del lugar.
Segundos después, el piloto del auto abre la puerta y recoge el pedazo de retrovisor.