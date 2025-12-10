Versión Impresa
¡En pleno tránsito! Conductor quiebra el retrovisor de un auto tras discusión (video)

  • Por Jessica González
10 de diciembre de 2025, 16:38
El conductor quebró el retrovisor del auto y huyó del lugar. (Foto: Shutterstock)

Un motorista discutió con conductor y golpeó el retrovisor del carro hasta quebrarlo.

Un altercado entre un motorista y un conductor se registró este miércoles en el kilómetro 7.9, carretera al Atlántico.

Imágenes que han circulado en redes sociales muestran a un sujeto discutiendo con el conductor de un auto, tipo camionetilla.

(Foto: captura de video)
De pronto, se ve cómo el motorista quiebra el retrovisor con la mano y de inmediato huye del lugar. 

Segundos después, el piloto del auto abre la puerta y recoge el pedazo de retrovisor. 

Mira aquí el video: 

