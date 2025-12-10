Versión Impresa
Cámaras de Antigua Guatemala captan robo a extranjera (video)

  • Por Jessica González
10 de diciembre de 2025, 13:35
Dos mujeres fueron captadas tomando el celular. (Foto: captura de video)

La cámara de vigilancia de un restaurante grabó el momento del robo.

Una extranjera que visita las calles de Antigua Guatemala fue víctima del robo de su celular. 

La joven lo había dejado en un restaurante y la cámara de vigilancia captó el momento del robo.

Según las imágenes, dos mujeres observaron el teléfono y sin pensarlo, lo tomaron y se lo "guardaron" para luego retirarse del lugar.

La víctima accionó el botón de emergencia y gracias a las cámaras, las mujeres fueron ubicadas y el celular fue recuperado.

El hecho ocurrió en noviembre, pero fue hasta ahora que las imágenes se viralizaron en redes sociales. 

Mira aquí: 

