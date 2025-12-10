Cámaras de Antigua Guatemala captan robo a extranjera (video)

La cámara de vigilancia de un restaurante grabó el momento del robo.
OTRAS NOTICIAS: Este fue el último video compartido por el tatuador asesinado en San Cristóbal
Una extranjera que visita las calles de Antigua Guatemala fue víctima del robo de su celular.
La joven lo había dejado en un restaurante y la cámara de vigilancia captó el momento del robo.
Según las imágenes, dos mujeres observaron el teléfono y sin pensarlo, lo tomaron y se lo "guardaron" para luego retirarse del lugar.
La víctima accionó el botón de emergencia y gracias a las cámaras, las mujeres fueron ubicadas y el celular fue recuperado.
El hecho ocurrió en noviembre, pero fue hasta ahora que las imágenes se viralizaron en redes sociales.