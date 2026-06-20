¡Tragedia en laguna! Vehículo cae al vacío, conductor está desaparecido

El conductor cayó desde las alturas hacia la Laguna de Ayarza, tras perder el control del transporte.
OTRAS NOTICIAS: Le colocaron cepo, intentó escapar y terminó chocando contra PMT (video)
Los Hombres Rana de Bomberos Voluntarios realizan labores de rescate tras esta tragedia sucedida en horas de la madruga de este sábado 20 de junio, en la Laguna de Ayarza, ubicada en Santa Rosa.
Según información preliminar, un vehículo se salió de la ruta en una curva y cayó desde una altura promedio de 500 metros hacia las profundidades de la laguna.
Por la profundidad del agua, no se ha localizado al conductor del vehículo, en donde inicialmente la Municipalidad de San Rafael Las Flores, difundió los documentos hallados en el vehículo que salió a las profundidades, para poder localizar a los familiares.
Continúan las labores de rescate y búsqueda para ubicar al hombre desaparecido.