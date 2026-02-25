Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡En persecución! Taxi pirata intenta darse a la fuga tras cometer robo

  • Con información de Jorge Senté/Colaborador
25 de febrero de 2026, 10:33
Los ahora capturados se conducían en un vehículo usado como taxi no autorizado. (Foto ilustrativa: iStock)

Los ahora capturados se conducían en un vehículo usado como taxi no autorizado. (Foto ilustrativa: iStock)

Dos hombres a bordo de un taxi pirata tratan de darse a la fuga luego de que PNC les marcara alto por ser señalados de asalto.

OTRAS NOTICIAS: ¡A toda velocidad! Tráiler se queda sin frenos y termina encunetado (video)

Dos hombres que se conducían en un vehículo usado como taxi pirata fueron perseguidos y capturados luego de ser señalados de ser los responsables de cometer asaltos a inmediaciones del mercado de la Terminal.

Agentes de la PNC fueron alertados del asalto y las características de los presuntos responsables, los cuales fueron ubicados tras la persecución hasta en la 41 calle y calzada Atanasio Tzul de la zona 8 capitalina.

Fueron copados en la calzada Atanasio Tzul y 41 calle de la zona 8. (Foto: PNC)
Fueron copados en la calzada Atanasio Tzul y 41 calle de la zona 8. (Foto: PNC)

Al momento que la PNC les marcara el alto en la 15 avenida y 42 calle, optaron por darse a la fuga. En el hecho se logró identificar a Jorge Carranza, de 35 años y Juan Martínez, de 25 quienes fueron denunciados por peatones que fueron víctimas de amenazas de muerte si no les entregaban sus pertenencias. 

Dentro del vehículo que fue incautado y trasladado a un predio bajo el resguardo de la Policía, se encontró un revólver con registro de robo. 

Los señalados de ser asaltantes fueron trasladados a torre de tribunales donde esperan su primera audiencia en el juzgado de turno.

El vehículo fue consignado para fortalecer la investigación correspondiente. (Foto: PNC)
El vehículo fue consignado para fortalecer la investigación correspondiente. (Foto: PNC)

El arma tenía registro de robo. (Foto: PNC)
El arma tenía registro de robo. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar