¡En persecución! Taxi pirata intenta darse a la fuga tras cometer robo

Dos hombres a bordo de un taxi pirata tratan de darse a la fuga luego de que PNC les marcara alto por ser señalados de asalto.

Dos hombres que se conducían en un vehículo usado como taxi pirata fueron perseguidos y capturados luego de ser señalados de ser los responsables de cometer asaltos a inmediaciones del mercado de la Terminal.

Agentes de la PNC fueron alertados del asalto y las características de los presuntos responsables, los cuales fueron ubicados tras la persecución hasta en la 41 calle y calzada Atanasio Tzul de la zona 8 capitalina.

Fueron copados en la calzada Atanasio Tzul y 41 calle de la zona 8. (Foto: PNC)

Al momento que la PNC les marcara el alto en la 15 avenida y 42 calle, optaron por darse a la fuga. En el hecho se logró identificar a Jorge Carranza, de 35 años y Juan Martínez, de 25 quienes fueron denunciados por peatones que fueron víctimas de amenazas de muerte si no les entregaban sus pertenencias.

Dentro del vehículo que fue incautado y trasladado a un predio bajo el resguardo de la Policía, se encontró un revólver con registro de robo.

Los señalados de ser asaltantes fueron trasladados a torre de tribunales donde esperan su primera audiencia en el juzgado de turno.

El vehículo fue consignado para fortalecer la investigación correspondiente. (Foto: PNC)