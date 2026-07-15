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Suchitepéquez: Conductor resulta herido tras caer a un río desde un puente (video)

  • Por Geber Osorio
15 de julio de 2026, 10:45
El motorista y su vehículo fueron rescatados del río tras la caída. (Foto: Captura de video)

El motorista y su vehículo fueron rescatados del río tras la caída. (Foto: Captura de video)

El conductor fue rescatado desde el fondo del río luego de haber caído accidentalmente.

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Un accidente de tránsito se suscitó la mañana de este miércoles 15 de julio en el kilómetro 167 de la ruta CA-2 Occidente, en jurisdicción de Cuyotenango, Suchitepéquez.

Por causas que se desconocen, un motorista perdió el control y terminó cayendo desde un puente hacia un río.

Otros conductores y demás personas que transitaban por el sector dieron aviso a los bomberos mientras auxiliaban a la víctima que resultó herida.

De acuerdo con medios locales, el motorista accidentando es un joven que fue trasladado a un centro asistencial de Mazatenango para que pudiera recibir atención médica.

La motocicleta del joven sufrió daños materiales y fue recuperada desde el fondo del río tras haber sido amarrada con lazos.

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