Conductor sale expulsado tras impactar contra un auto en la Mateo Flores (video)

Luego del choque, el conductor responsable huyó del lugar.
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La imprudencia de un conductor fue captada por una cámara ubicada en la calzada Mateo Flores zona 7.
Según las imágenes, el conductor de un auto giró en "u" sin notar que un motorista venía sobre la vía, haciendo que este chocara con la parte trasera del carro.
Debido al fuerte impacto, el motorista salió expulsado de su vehículo y cayó de forma violenta sobre otras motos estacionadas.
Según testigos, la víctima fue trasladada con serias heridas a un centro asistencial.
Mira aquí el video: