Multan a cientos de conductores por transitar sobre las banquetas

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Cientos de conductores fueron sorprendidos transitando las banquetas.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) ha reforzado el operativo llamado "Banqueta Segura" para resguardar a los peatones en las banquetas ante denuncias ciudadanas sobre el tránsito de motos "vulnerando la seguridad del peatón", afirmó la PMT.

Los motoristas utilizan las banquetas para tomar atajos, evitar el tráfico e incluso estacionarse.

Motoristas invadiendo banquetas continúan siendo sancionados durante operativos Banqueta Segura. Nuestros agentes mantienen acciones para proteger el espacio peatonal y reforzar la seguridad vial.#TransitoGT #BanquetaSegura #SeguridadVial #AmílcarMontejo pic.twitter.com/eCmXnk9Eb3 — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) May 15, 2026

Las zonas 1, 7, 10 y 11 reportan la mayor incidencia de este tipo de hechos. Incluso en sectores como el Anillo Periférico, la PMT ha atendido denuncias sobre conductores que se "organizan en grupo" para circular sobre las banquetas.

"Respetar el espacio peatonal también es parte de una movilidad responsable" dijo la PMT.

No más motoristas sobre banquetas. El espacio peatonal debe respetarse para proteger la seguridad de quienes caminan por la ciudad. Nuestros agentes continúan con operativos Banqueta Segura en distintos sectores.#TransitoGT #BanquetaSegura #SeguridadVial #AmílcarMontejo pic.twitter.com/df1Fx2ZDBl — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) May 15, 2026

Las infracciones han sido impuestas a los conductores, basadas en el Artículo 184, inciso 11 de la Ley y Reglamento de Tránsito, que señala una multa de Q500 por transitar sobre las aceras.

Operativo Banqueta Segura busca proteger a quienes caminan por la ciudad. Invadir banquetas pone en riesgo a peatones, adultos mayores, niños y personas con discapacidad. Respetar el espacio peatonal también es parte de una movilidad responsable.



Puede reportar invasión de… pic.twitter.com/2T6jmvJB4k — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) May 15, 2026

Emetra hace un llamado a la ciudadanía para denunciar estos hechos mediante el 1551 o al 2380-1099.