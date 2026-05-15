Multan a cientos de conductores por transitar sobre las banquetas

Cientos de conductores fueron sorprendidos transitando las banquetas.
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La Policía Municipal de Tránsito (PMT) ha reforzado el operativo llamado "Banqueta Segura" para resguardar a los peatones en las banquetas ante denuncias ciudadanas sobre el tránsito de motos "vulnerando la seguridad del peatón", afirmó la PMT.
Los motoristas utilizan las banquetas para tomar atajos, evitar el tráfico e incluso estacionarse.
Las zonas 1, 7, 10 y 11 reportan la mayor incidencia de este tipo de hechos. Incluso en sectores como el Anillo Periférico, la PMT ha atendido denuncias sobre conductores que se "organizan en grupo" para circular sobre las banquetas.
"Respetar el espacio peatonal también es parte de una movilidad responsable" dijo la PMT.
Las infracciones han sido impuestas a los conductores, basadas en el Artículo 184, inciso 11 de la Ley y Reglamento de Tránsito, que señala una multa de Q500 por transitar sobre las aceras.
Emetra hace un llamado a la ciudadanía para denunciar estos hechos mediante el 1551 o al 2380-1099.