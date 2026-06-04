Discusión vial: conductores se van a los golpes en ruta a Ciudad Quetzal (video)

En redes sociales ha circulado el video en que ambos conductores se pelean en pleno vía pública.
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Una nueva discusión vial se presentó en pleno tránsito, siendo esta vez en la ruta a Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez.
En las imágenes se observa el momento en que dos hombres se enfrentan a golpes tras haber descendido de los vehículos en los que se conducían.
Esto provocó que el tránsito se detuviera por algunos minutos, ya que los involucrados obstaculizaban uno de los carriles y se ponían en riesgo a ser atropellados.
Luego de unos segundos, ambos individuos se dejan de golpear, mientras discuten para posteriormente dirigirse a sus respectivos medios de transporte y continuar con su marcha.
Mira aquí el video:
De momento se desconoce lo que originó este percance que muestra nuevamente la intolerancia con la que transitan algunos conductores.