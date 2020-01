Confirmado: Guns N´Roses dará concierto en Guatemala

¡Confirmado! La especulación y el misterio terminaron, los Guns N´ Roses hicieron oficial lo que tanto esperaban los guatemaltecos: darán un inolvidable concierto en la ciudad de Guatemala.

La banda informó en sus redes sociales que el concierto será el miércoles 8 de abril en el Estadio Cementos Progreso. Cabe detallar que el concierto se realizará el Miércoles Santo en plena Semana Santa.

GNR x Guatemala City Tickets coming soon. pic.twitter.com/oPdj6dCiTH — Guns N' Roses (@gunsnroses) January 29, 2020

Los "Guns" señalaron que los precios de los boletos estarán disponibles en los próximos días.

Expectativa

El rumor de un concierto de esta banda comenzó el año pasado. Sin embargo, los rumores comenzaron con más fuerza desde hace una semana cuando se TodoTicket compartió un video con la introducción de la legendaria canción "Welcome to The jungle".

ASÍ EMPEZÓ TODO:

En ese momento, los promotores indicaban que "apartaras" la Semana Santa de este 2020 para el "concierto del año". Finalmente, los mismos "Guns" confirmaron el concierto en sus redes sociales.