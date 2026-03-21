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El confuso incidente armado en El Trébol

  • Por Dulce Rivera
21 de marzo de 2026, 16:44
Un incidente armado se registró en el área de El Trebol. (Foto: Google Maps)

Un incidente armado se registró en el área de El Trebol. (Foto: Google Maps)

Un confuso incidente armado se registró en el área de El Trebol.

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La Policía Municipal de Tránsito (PMT) notificó sobre un confuso incidente armado en cercanías de El Trébol. 

En el lugar, un carril está acordonado con posibles indicios balísticos, mientras agentes de la Policía Nacional Civil están en el lugar, para aclarar lo sucedido. 

De acuerdo con Amílcar Montejo, hubo disparos en el sector, en el que un vehículo y una motocicleta estuvieron involucrados.

 

"Conductor de automóvil fue baleado, como pudo logró alcanzar una motocicleta y la prensó contra separador vial de concreto, cayendo motorista en pavimento y quien fue detenido por transeúntes", dijo Montejo. 

Agregó que están por aclarar si se trató de un intento de robo o si fue por una discución en el tránsito. 

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