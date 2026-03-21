Capturan a "Chejo" con fines de extradición, estuvo vinculado con Los Lorenzana

El Ministerio de Gobernación informó sobre la captura de un extraditable hacia Estados Unidos.
Sergio Abisaí Chacón Aldana alias "Chejo", fue capturado la tarde de este sábado 21 de marzo.
Según confirmó el Ministerio de Gobernación (Mingob) la captura se hizo efectiva en una carretera en el área de El Chal, en Petén.
"Chejo", tenía una orden de captura en su contra, requerido por Estados Unidos en extradición, acusado de delitos relacionados con el narcotráfico.
Además, tuvo vínculos con el grupo de narcotraficantes identificados como "Los Lorenzana".
Al momento de ser capturado, le incautaron un vehículo y un teléfono celular.
El Ministerio Público (MP), dijo que era el extraditable número 20 en ser capturado, durante 2026.
Agregó que está acusado de "conspiración para distribuir una sustancia controlada de categoría II, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia sería ingresada ilegalmente a los Estados Unidos".