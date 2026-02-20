Congreso atenderá petición de transportistas de turismo por limitación de velocidad

-

El trabajo de las instituciones buscará brindar una solución al gremio que señala tener diferencias considerables al transporte colectivo y de carga.

Una mesa técnica interinstitucional se instalará en el Congreso de la República para atender las inquietudes del sector de transporte turístico en torno a la implementación obligatoria del Sistema Limitador de Velocidad.

La información fue confirmada por el diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), quien señaló que la decisión surge luego de que distintas asociaciones de transportistas de turismo manifestaran que la aplicación del dispositivo les ha provocado complicaciones operativas y económicas.

Según el parlamentario, el sector argumenta que sus unidades no circulan a las mismas velocidades que el transporte extraurbano o el transporte pesado, por lo que consideran que la regulación debe analizarse con base en sus particularidades.

"Dicen que el transporte de turismo no corre tanto como el extraurbano o el transporte pesado, entonces hubo un primer acercamiento entre el Viceministerio de Transportes, la Dirección General de Transportes (DGT) y estas asociaciones para buscar un punto de encuentro y poder buscarle solución", afirmó Chic.

Por ley todas las unidades de transporte de pasajeros deben tener un sistema limitador de velocidad. (Foto: DGT / Soy502)

De acuerdo con el legislador, la mesa técnica contará con la participación del Viceministerio de Transportes, la Dirección General de Transportes (DGT), el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El objetivo será "buscarle solución al tema reductor de velocidad", así como abordar otros aspectos regulatorios que afectan al sector, afirmó el congresista.

El debate se produce en un contexto en el que más del 95 % del transporte pesado y colectivo en el país carece de limitador de velocidad, según datos oficiales de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).

La medida fue planteada como un mecanismo para reducir la siniestralidad vial y fortalecer los controles en carretera, sin embargo, su implementación ha evidenciado dificultades técnicas y resistencia de algunos sectores.

Chic aseguró que los transportistas de turismo se ven afectados con la implementación del Sistema Limitador de Velocidad y que la intención es avanzar hacia una solución integral.

"Lo que se está tratando de buscar es una solución integral al tema de esta gremial de transportistas que tiene que ver con el turismo en particular y que también serían afectadas con estas regulaciones", afirmó.

El congresista añadió que la discusión no se limitará únicamente a los reductores de velocidad, sino que incluirá la revisión de permisos y trámites que, según el sector, resultan complejos y burocráticos.

"Se va a buscar hacer una ley de forma integral donde seguramente este punto de los reductores va a ser un punto de discusión para ver si se busca una excepción o se regula de otra forma dadas las particularidades del transporte", apuntó el legislador.

La mesa de trabajo analizará un cambio a la ley para apoyar a los transportistas de turismo. (Foto: DGT / Soy502)

Fernando Suriano, viceministro de Transportes, fue consultado sobre la instalación de la mesa de diálogo y expresó su expectativa de que el espacio permita alcanzar una salida definitiva a la problemática.

El funcionario recordó que la normativa vigente debe aplicarse de forma transversal a todos los sectores, aunque dejó abierta la posibilidad de discutir ajustes.

El viceministro consideró que, de ser necesario, podría evaluarse un cambio en la legislación, pero subrayó que existe consenso en que la ley debe cumplirse.

En ese sentido, la mesa técnica buscará equilibrar la necesidad de fortalecer la seguridad vial con las demandas de un sector que, según Chic, genera ingresos económicos relevantes para el país a través de la actividad turística.