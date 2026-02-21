Versión Impresa
Congreso: Un total de 55 expedientes fueron recibidos para la CC

  • Por Cristóbal Veliz
20 de febrero de 2026, 20:20
En el último día de recepción del expedientes para magistrado titular y suplente de la CC, el Congreso de la República contabilizó un total de 55 currículas recibidas. Archivo/Soy502

El proceso de elección de magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad por el Congreso contabilizó 55 expedientes recibidos.

Finalizado el proceso de recepción de expedientes para magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), suma 55 los aspirantes que buscan llegar al máximo órgano constitucional del país por el Congreso de la República.

De esta cuenta, este día fueron recibidos 19 expedientes, uno más que los contabilizados ayer.

Entre los aspirantes que presentados su currículan, resaltan el magistrado suplente de la CC, Walter Paulino Jiménez Texaj, el exviceministro de Desarrollo Social, Paolo Rubén Similox Valiente, la exdirectora de Dirección Legislativa del Congreso de la República, Ana Isabel Antillón.

También acudió la excomisionada en varias Comisiones de Postulación y exdecana de la Universidad del Itsmo (UNIS) Jary Leticia Méndez Maddaleno.

Además, llegó Flor de María Gálvez Barrios, hermana del exrector de la Universidad de SAn Carlos de Guatemala Estuardo Gálvez Barrios, quien perdió el pulso para la CC con Astrid Lemus en las pasadas elecciones para magistrado titular de la CC por el Colegio de Abogados y Notarios.

Asimismo, acudió el exmagistrado de Corte Suprema de Justicia (CSJ) René Guillermo Girón Palacios.

Esta es la lista total de aspirantes a magistrado titular y suplente de la CC por el Congreso de la República:

  1. Soria Toledo Castañeda
  2. Lester Josué Escobar Muñoz
  3. Adrián Rolando Rodríguez Arana
  4. Mario Luis Arango Custodio
  5. Rony Waldemar Fuentes Fuente
  6. Helios Romeo Gómez Bal
  7. Juan Carlos García Aguirre
  8. Braulio Jenner Rodríguez Alfaro
  9. Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez
  10. Claudia Elizabeth Paniagua Pérez
  11. Julio Alfonso Agustín del Valle
  12. Karina Beatriz González Escobar
  13. Helen Johana Zepeda Aguilar
  14. Luis Eduardo López Ramos
  15. Roberto Molina Barreto
  16. Luis Alfonso Rosales Marroquín
  17. David Alberto Juárez Aldana
  18. Wilber Gerardo Enríquez Jocol
  19. Anibal Chilel Chávez
  20. Elba Lorena Flores Alvarado
  21. Manuel Reginaldo Duarte Barrera
  22. Dina Josefina Ochoa Escibá
  23. Luis Arturo Quiñonez Gil
  24. Luis Alexis Calderón Maldonado
  25. Horacio Enríquez Sánchez
  26. Julio Fernando Melgar Peña
  27. Rony Eulalio López Contreras
  28. Victor Manuel Castillo Mayén
  29. Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelo
  30. Carlos Enrique Barrios Cifuentes
  31. Moisés Emilio de León Díaz
  32. María de los Ángeles Araujo Bohr
  33. Roberto Manuel Ángel Flores Rivera
  34. Estuardo Morataya Lemus
  35. Noé Adalberto Venturo Loyo
  36. Arkel Benitez Mendizabal
  37. Dasma Janina Guillén Flores
  38. Juan Luis Aguilar Salguero
  39. Milton Roberto Estuardo Ribeiro González
  40. Walter Paulino Jiménez Texaj
  41. Ana Isabel Antillón
  42. Federico Guillermo Rosal Morales
  43. Alejandro Arévalo
  44. Miguel Angel Hernández Sagastume
  45. Hugo Estuardo Rosales López
  46. Rossellyni Eunice Amado Zamora
  47. Edwin Danilo Velásquez Orozco
  48. Flor de María Gálvez Barrios de Porres
  49. Paolo Rubén Similox Valiente
  50. David Esteban Pineda Barrios
  51. Melvin Giovanni Portillo Arévalo
  52. Claudia Cáceras Arriaza
  53. René Guillermo Girón Palacios
  54. Carlos Herrera Torres
  55. Jary Leticia Méndez Maddalen

