Congreso: Un total de 55 expedientes fueron recibidos para la CC

El proceso de elección de magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad por el Congreso contabilizó 55 expedientes recibidos.
Finalizado el proceso de recepción de expedientes para magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), suma 55 los aspirantes que buscan llegar al máximo órgano constitucional del país por el Congreso de la República.
De esta cuenta, este día fueron recibidos 19 expedientes, uno más que los contabilizados ayer.
Entre los aspirantes que presentados su currículan, resaltan el magistrado suplente de la CC, Walter Paulino Jiménez Texaj, el exviceministro de Desarrollo Social, Paolo Rubén Similox Valiente, la exdirectora de Dirección Legislativa del Congreso de la República, Ana Isabel Antillón.
También acudió la excomisionada en varias Comisiones de Postulación y exdecana de la Universidad del Itsmo (UNIS) Jary Leticia Méndez Maddaleno.
Además, llegó Flor de María Gálvez Barrios, hermana del exrector de la Universidad de SAn Carlos de Guatemala Estuardo Gálvez Barrios, quien perdió el pulso para la CC con Astrid Lemus en las pasadas elecciones para magistrado titular de la CC por el Colegio de Abogados y Notarios.
Asimismo, acudió el exmagistrado de Corte Suprema de Justicia (CSJ) René Guillermo Girón Palacios.
Esta es la lista total de aspirantes a magistrado titular y suplente de la CC por el Congreso de la República:
- Soria Toledo Castañeda
- Lester Josué Escobar Muñoz
- Adrián Rolando Rodríguez Arana
- Mario Luis Arango Custodio
- Rony Waldemar Fuentes Fuente
- Helios Romeo Gómez Bal
- Juan Carlos García Aguirre
- Braulio Jenner Rodríguez Alfaro
- Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez
- Claudia Elizabeth Paniagua Pérez
- Julio Alfonso Agustín del Valle
- Karina Beatriz González Escobar
- Helen Johana Zepeda Aguilar
- Luis Eduardo López Ramos
- Roberto Molina Barreto
- Luis Alfonso Rosales Marroquín
- David Alberto Juárez Aldana
- Wilber Gerardo Enríquez Jocol
- Anibal Chilel Chávez
- Elba Lorena Flores Alvarado
- Manuel Reginaldo Duarte Barrera
- Dina Josefina Ochoa Escibá
- Luis Arturo Quiñonez Gil
- Luis Alexis Calderón Maldonado
- Horacio Enríquez Sánchez
- Julio Fernando Melgar Peña
- Rony Eulalio López Contreras
- Victor Manuel Castillo Mayén
- Evelyn Yolanda Rodríguez Pozuelo
- Carlos Enrique Barrios Cifuentes
- Moisés Emilio de León Díaz
- María de los Ángeles Araujo Bohr
- Roberto Manuel Ángel Flores Rivera
- Estuardo Morataya Lemus
- Noé Adalberto Venturo Loyo
- Arkel Benitez Mendizabal
- Dasma Janina Guillén Flores
- Juan Luis Aguilar Salguero
- Milton Roberto Estuardo Ribeiro González
- Walter Paulino Jiménez Texaj
- Ana Isabel Antillón
- Federico Guillermo Rosal Morales
- Alejandro Arévalo
- Miguel Angel Hernández Sagastume
- Hugo Estuardo Rosales López
- Rossellyni Eunice Amado Zamora
- Edwin Danilo Velásquez Orozco
- Flor de María Gálvez Barrios de Porres
- Paolo Rubén Similox Valiente
- David Esteban Pineda Barrios
- Melvin Giovanni Portillo Arévalo
- Claudia Cáceras Arriaza
- René Guillermo Girón Palacios
- Carlos Herrera Torres
- Jary Leticia Méndez Maddalen