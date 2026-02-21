Congreso: Un total de 55 expedientes fueron recibidos para la CC

-

El proceso de elección de magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad por el Congreso contabilizó 55 expedientes recibidos.

Finalizado el proceso de recepción de expedientes para magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), suma 55 los aspirantes que buscan llegar al máximo órgano constitucional del país por el Congreso de la República.

De esta cuenta, este día fueron recibidos 19 expedientes, uno más que los contabilizados ayer.

Entre los aspirantes que presentados su currículan, resaltan el magistrado suplente de la CC, Walter Paulino Jiménez Texaj, el exviceministro de Desarrollo Social, Paolo Rubén Similox Valiente, la exdirectora de Dirección Legislativa del Congreso de la República, Ana Isabel Antillón.

También acudió la excomisionada en varias Comisiones de Postulación y exdecana de la Universidad del Itsmo (UNIS) Jary Leticia Méndez Maddaleno.

Además, llegó Flor de María Gálvez Barrios, hermana del exrector de la Universidad de SAn Carlos de Guatemala Estuardo Gálvez Barrios, quien perdió el pulso para la CC con Astrid Lemus en las pasadas elecciones para magistrado titular de la CC por el Colegio de Abogados y Notarios.

Asimismo, acudió el exmagistrado de Corte Suprema de Justicia (CSJ) René Guillermo Girón Palacios.

Esta es la lista total de aspirantes a magistrado titular y suplente de la CC por el Congreso de la República: