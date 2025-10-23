Ley frenaría que maras accedan a fondos provenientes de actividades ilícitas

-

La nueva ley define qué son las maras o pandillas y pretende evitar que estos grupos accedan a recursos provenientes de actividades ilícitas, aunque no precisa cómo identificar a sus miembros.

OTRAS NOTAS: Congreso aprueba ley que declara terroristas a las maras o pandillas

El Congreso de la República culminó este 21 de octubre con la aprobación del Decreto 11-2025, Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras. Una de las principales adendas de la conocida como "Ley Antipandillas", incorporada en un fondo de revisión, es evitar que los integrantes de estos grupos delictivos tengan acceso al dinero producto de sus acciones ilícitas.

Estos cambios se hicieron a la legislación sobre delitos de obstrucción extorsiva de tránsito tipificado en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el de extorsión, plasmado en el Código Penal, ya que aumenta las penas para quienes sean miembros de maras o pandillas y se espera que estos no puedan acceder a los recursos financieros que obtuvieron de manera irregular.

"Durante el desarrollo del proceso penal relacionado con este delito, el juez podrá dictar precautoriamente la inmovilización o inhabilitación de productos financieros, incluidos cuentas bancarias de la o las personas vinculadas a proceso penal por este delito", indica el nuevo decreto.

El Congreso busca que los integrantes de maras o pandillas no puedan acceder a los recurso que obtienen de acciones ilícitas. (Foto: Archivo / Soy502)

"No podrán utilizar el sistema bancario y serán congeladas sus cuentas y todo producto financiero. Siempre será dentro del proceso penal y autorizado por un juez competente", destacó el diputado Elmer Palencia.

Otro aspecto que se contempló en el fondo de revisión fue que se buscó proteger a quienes, bajo amenazas o algún tipo de violencia, reciban dinero en sus cuentas o productos financieros, esto con el objetivo de eximirlos de responsabilidad penal.

LEA MÁS: Las pandillas llevan 20 años de pelearse por territorio

Esto ocurrirá "siempre que denuncie y/o colabore con el curso del proceso penal, proporcionando información fehaciente y útil para la investigación a criterio del juez y a solicitud del ente investigador".

Palencia reconoció que es necesario hacer una revisión y reformar la Ley del Sistema Penitenciario y la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos e invitó a los demás diputados a aunarse a esa discusión. "Así que este trabajo apenas inicia", puntualizó.

Caracteriza a las maras

El artículo dos del decreto declara a las maras o pandillas como grupos organizados transnacionales y terroristas y describe cómo identificarlas: cuentan con una jerarquía, disciplina interna, mecanismos de control de ingreso y pertenencia, estructura territorial, identidad grupal, sentido de pertenencia".

Agrega que la "organización se conforma de clicas, células o unidades básicas de tres o más integrantes que operan en un área geográfica determinada, y cuya actividad principal consiste en la comisión de hechos ilícitos, utilizando el terror en contra de la población como medio de coacción".

La Ley no especifica qué criterios debe tomar el MP o los jueces para que una persona sea considereda marero o pandillero. (Foto: Archivo / Soy502)

Sin embargo, la ley no menciona cuál es la tipificación de un marero, es decir, no señala cuáles son los elementos que las autoridades o jueces deben tomar en cuenta específicamente para asegurar que una persona pertenece a una mara.

LEA TAMBIÉN: Arévalo respalda aprobación de la ley que declara terroristas a los pandilleros

Qué más contempla la ley

El Decreto 11-2025, además de declarar a las maras o pandillas como grupos terroristas y endurecer las penas de los delitos que en su mayoría cometen los miembros de estos grupos criminales, también establece otras medidas para su combate.

LE PUEDE INTERESAR: Gobierno investiga implicación de políticos con pandilleros del Barrio 18

En principio, señala que todos los procesos penales contra pandilleros se deberán tramitar en juzgados de alto impacto y con una reforma al Código Procesal Penal se estableció que no podrán optar a medidas sustitutivas, por lo tanto, no podrán salir libres bajo fianza.

Otro aspecto es que se autorizó al Ministerio de Gobernación utilizar hasta Q 200 millones para comprar equipo que ayude con el combate a las maras o pandillas, particularmente con países con los que tiene relaciones bilaterales.

También ordena que en los próximos seis meses, a partir de la entrada en vigencia de la Ley, en los centros de privación de libertad de máxima seguridad se deberán acondicionar instalaciones diseñadas específicamente para el resguardo de miembros de maras o pandillas.

El Congreso fortaleció varios aspectos de leyes para que las autoridades puedan combatir de mejor forma a las maras o pandillas. (Foto: Archivo / Soy502)

Lo anterior implica adecuar salas de videoconferencias para determinadas comunicaciones de los privados de libertad con sus visitas, así como audiencias o consultas médicas que no requieran presencia física.

Además, exige contar con personal y equipo médico básico en los centros carcelarios para atender en el lugar a los privados de libertad.

Por aparte, ordena a la cartera de Gobernación construir un centro de detención preventiva y una cárcel de cumplimiento de condena de máxima seguridad, específicamente para integrantes de maras o pandillas, cuya construcción iniciará un año después de entrada en vigencia la legislación.

Se congratulan

Por medio de sus redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala se pronunció respecto de la aprobación de la ley y la calificó como "un paso importante hacia la construcción de un futuro más seguro y próspero para el pueblo guatemalteco y toda la región".

En el mensaje se indica que quienes apoyan a grupos terroristas, como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, "tendrán que rendir cuentas bajo las leyes estadounidenses. El crimen organizado no tiene cabida en nuestra región".

La aprobación de una ley contra las pandillas es un paso importante hacia la construcción de un futuro más seguro y próspero para el pueblo guatemalteco y toda la región. Aquellos que apoyan a grupos terroristas, como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, tendrán que rendir… pic.twitter.com/g9LhIemTxN — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) October 22, 2025

El presidente Bernardo Arévalo manifestó su respaldo a la aprobación de la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras, por parte del Congreso de la República.

Mediante un mensaje en sus redes sociales oficiales, el mandatario calificó la normativa como un instrumento que dotará a las fuerzas de seguridad de "las herramientas necesarias para combatir a las maras y a la delincuencia organizada".

El gobernante reafirmó el compromiso de su Gobierno con la política de seguridad, al añadir: "No nos detenemos. Seguimos avanzando por una Guatemala más segura".

El mandatario consideró positiva la aprobación de la Ley Antipandillas. (Foto: Archivo / Soy502)

Mientras que el director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, aplaudió el trabajo del Congreso y destacó que son acciones muy puntuales que les ayudarán en el combate a estos grupos delincuenciales.

Agregó que es positivo que la legislación contemple el tema del financiamiento de las pandillas y endurezca las penas por extorsión, obstrucción extorsiva de tránsito, exacciones intimidatorias y el reclutamiento de niños y adolescentes.