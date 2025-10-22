Arévalo respalda aprobación de la ley que declara terroristas a los pandilleros

-

Arévalo asegura que la ley les brindará herramientas para combatir a estos grupos criminales.

El presidente Bernardo Arévalo se manifestó a través de su cuenta oficial de X —antes Twitter—, para expresar su respaldo a la reciente aprobación de la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras, por parte del Congreso de la República.

En su mensaje, el mandatario calificó esta normativa como un instrumento fundamental que dotará a las fuerzas de seguridad de "las herramientas necesarias para combatir a las maras y a la delincuencia organizada".

La Ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominadas maras o pandillas fue discutida y avalada por el pleno del Legislativo la tarde de este martes.

Los legisladores aprobaron la Ley que declara terroriasta a las maras o pandillas. (Foto: Congreso / Soy502)

La iniciativa declara a las maras o pandillas como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas, así como fortalecer las capacidades operativas y jurídicas de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana frente a la acción de estos delictivos.

Con su implementación, se espera facilitar la investigación, persecución y sanción de actividades vinculadas a las maras o pandillas.

En su publicación, el presidente Arévalo reafirmó el compromiso de su Gobierno con la política de seguridad, al añadir: "No nos detenemos. Seguimos avanzando por una Guatemala más segura".

El mandatario ya había instado en varias ocasiones a los parlamentarios a aprobar la legislación ya que, según el mandatario, ayudaría a la estrategia de seguridad que impulsa.

Por ley el Organismo Legislativo debe enviar el decreto a al Organismo Ejecutivo y posteriormente este deberá sancionarlo y publicarlo en el Diario Oficial.