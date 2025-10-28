Oficialismo frustra la elección del primer secretario del Congreso

-

Oficialismo pierde fuerza en el Congreso y no estuvo de acuerdo con llevar a cabo la elección.

Los diputados no lograron ningún avance en la plenaria de este martes, la cual se levantó por falta de quórum de la Junta Directiva, y frustró el intento de elegir el primer secretario del Congreso.

Tras aprobar el orden del día y el acta de la sesión anterior, la secretaría informó que no existía despacho calificado y cuando se disponían a leer las iniciativas de ley, el diputado Sergio Celis presentó una moción privilegiada.

Celis solicitó que se alterara el orden del día para que el punto 10 de la agenda, que era la elección del primer secretario de la Junta Directiva del Congreso, fuera conocido por el pleno.

El oficialismo logró evitar que se eligiera al primer secretario de la directiva. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

"Es un punto importante que el Congreso debe conocer. Solicito que se conozca en este momento de manera ininterrumpida y como negocio privilegiado", señaló el legislador.

Durante la discusión de la moción, el diputado oficialista José Carlos Sanabria consideró que no era prudente alterar el orden de la sesión puesto que eso demostraba que el Congreso estaba fragmentado y no se respetaba lo acordado por los jefes de bloque.

"Alterar el orden del día en este momento no es la acción más conveniente. Hago un llamado a los bloques legislativos para que retomemos lo que fue planteado y aprobado", afirmó el congresista quien al mismo tiempo pidió verificar el quórum.

El tablero se puso en cero y se marcaron 111 diputados con lo cual se abrió la votación para aprobar la moción del diputado Celis, la cual recibió 89 votos a favor.

Sin embargo, antes de iniciar la elección del secretario, la diputada Laura Marroquín tomó la palabra y pidió revisión de quórum nuevamente, pero esta vez haciendo énfasis en que también se verificara la asistencia de la Junta Directiva.

El tablero se reinició y si bien se marcaron 93 legisladores en la directiva solo estaban presentes cuatro de los ocho miembros, por lo tanto, no se logró el quórum mínimo para seguir con la sesión.

La oposición demostró que tiene la suficiente fuerza para elegir la próxima directiva. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

"Debo hacer la observación que yo no soy jefe de nadie, cada quien es libre de tomar su decisión", indicó Nery Ramos, presidente del Congreso al momento que anunció que se cerraba la sesión.

Lucha por la directiva

En corrillos del Congreso se mencionaba que la diputada que sería electa para ocupara la primera secretaría del Congreso es Alexandra Ajcip, quien posteriormente confirmó que ha negociado y que para ella sería "un gusto ocupar el puesto".

Sin embargo, la acción del grupo oficialista impidió que fuera electa este martes, pero se espera que la oposición intente nuevamente la próxima semana llevar a cabo la votación en el pleno.

Fuentes del Legislativo señalan que la elección del primer secretario demuestra que la oposición tiene los suficientes votos para elegir la Junta Directiva del próximo año, mientras que el bloque oficialista tiene poco tiempo para lograr algún acuerdo que le permita retener la directiva.