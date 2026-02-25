Elección de CC: el Congreso entrevista a los primeros 24 aspirantes a magistrado

En la primera jornada de entrevistas, el Congreso de la República escuchó a 24 de los 47 postulantes a magistrados de la CC.
OTRAS NOTICIAS: CC: presentan acción de amparo para que el presidente no nombre aún al Fiscal General
Dos horas con veinte minutos fueron suficientes para que la Comisión Mixta, integrada por miembros de Junta Directiva del Congreso de la República y Jefe del Bloque escucharan a los primeros 24 postulantes a magistrados, titular y suplente, de la Corte de Constitucional (CC).
Durante cada una de las exposiciones, los aspirantes resumieron su hoja de vida, el tiempo de ejercicio profesional, experiencia laboral, méritos académicos y de proyección humana, así como la importancia de saldar la mora judicial y frenar el abuso del amparo.
En esta primera jornada de entrevistas, resalta las exposiciones de los magistrados que integran la CC y que buscan continuar en el cargo. Este el caso de los magistrados titulares Roberto Molina Barreto y Dina Josefina Ochoa Escribá.
Además, fueron escuchados los magistrados suplentes Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, Luis Alfonso Rosales Marroquín y Rony Eulalio López Contreras.
Concluida esta primera jornada, los restantes 23 aspirantes de la lista de 47, serán escuchados mañana jueves 26 de febrero, a partir de las 13:00 horas.
Exposiciones
Entre las participaciones destacan la exposición del magistrado titular Roberto Molina Barreto, quien además de señalar su experiencia en la alta Corte constitucional, en la que ha permanecido por tres períodos completos, indicó que uno de sus propósitos en este nuevo período estaría enfocado en frenar el uso abusivo del amparo.
El postulante Manuel Duarte Barrera recordó que en el 2025 fue designado por el Congreso de la República en sustitución de Alejandro Maldonado Aguirre, quien asumió la presidencia de la República.
El aspirante Alexis Calderón pidió a los diputados "no nombrar a magistrados de papel", pues indicó que existen una clasificación de oficiales que son los que algo final realizan las funciones del magistrado.
Además, Calderón expuso que una de sus propuestas esta enfocada en crear "el escalafón" que permita un mejor desempeño de quienes laboran en la CC.
Uno de los postulantes que, mostró su preocupación por la mora judicial fue Julio Fernando Melgar Peña, quien resaltó la importancia de reducir los plazos en la resolución de los casos.
El magistrado suplente Rony Eulalio López Contreras fue otro de los aspirantes que expuso que una de las consideraciones que se deben observar radica en que se debe rompe el mito de la Corte celestial que se le ha dado a la CC, por lo que señaló que es importante marcar límites a esta Corte, lo cual esta contemplado en el artículo 141 constitucional, específicamente en lo referente a los "controles"
Los aspirantes
En esta primera jornada de entrevistas, la Comisión Mixta escuchó a total de 24 aspirantes, siendo éstos:
- Soria Toledo Castañeda
- Lesther Josué Escobar Muñoz
- Adrián Rolando Rodríguez Arana
- Rony Waldemar Fuentes Fuentes
- Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez
- Helios Romeo Gómez Bal
- Claudia Elizabeth Paniagua Pérez
- Julio Alfonso Agustín del Valle
- Karina Beatriz González Escobar
- Helen Johana Zepeda Aguilar
- Luis Eduardo Lopez Ramos
- Roberto Molina Barreto
- Luis Alfonso Rosales Marroquín
- David Alberto Juárez Aldana
- Wilder Gerardo Enríquez Jocol
- Aníbal Chilel Chávez
- Elba Lorena Flores Alvarado
- Manuel Duarte Barrera
- Dina Josefina Ochoa Escribá
- Luis Arturo Quiñonez Gil
- Luis Alexis Calderón Maldonado
- Horacio Enríquez Sánchez
- Julio Fernando Melgar Peña
- Rony Eulalio López Contreras