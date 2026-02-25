Elección de CC: el Congreso entrevista a los primeros 24 aspirantes a magistrado

-

En la primera jornada de entrevistas, el Congreso de la República escuchó a 24 de los 47 postulantes a magistrados de la CC.

Dos horas con veinte minutos fueron suficientes para que la Comisión Mixta, integrada por miembros de Junta Directiva del Congreso de la República y Jefe del Bloque escucharan a los primeros 24 postulantes a magistrados, titular y suplente, de la Corte de Constitucional (CC).

Durante cada una de las exposiciones, los aspirantes resumieron su hoja de vida, el tiempo de ejercicio profesional, experiencia laboral, méritos académicos y de proyección humana, así como la importancia de saldar la mora judicial y frenar el abuso del amparo.

Roberto Molina Barreto, actual magistrado de la CC, acudió al Congreso para ser entrevistado por los diputados. (Foto: Wilder López / Soy502)

En esta primera jornada de entrevistas, resalta las exposiciones de los magistrados que integran la CC y que buscan continuar en el cargo. Este el caso de los magistrados titulares Roberto Molina Barreto y Dina Josefina Ochoa Escribá.

Dina Ochoa, actual magistrada de la CC, respondió a las interrogantes de los diputados del Congreso en su proceso para ser reelecta. (Foto: Wilder López / Soy502)

Además, fueron escuchados los magistrados suplentes Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, Luis Alfonso Rosales Marroquín y Rony Eulalio López Contreras.

Rony López, actual magistrado suplente de la CC, acudió al Congreso para participar en el proceso de entrevistas para ser reelecto para un nuevo período. (Foto: Wilder López / Soy502)

Concluida esta primera jornada, los restantes 23 aspirantes de la lista de 47, serán escuchados mañana jueves 26 de febrero, a partir de las 13:00 horas.

Exposiciones

Entre las participaciones destacan la exposición del magistrado titular Roberto Molina Barreto, quien además de señalar su experiencia en la alta Corte constitucional, en la que ha permanecido por tres períodos completos, indicó que uno de sus propósitos en este nuevo período estaría enfocado en frenar el uso abusivo del amparo.

El postulante Manuel Duarte Barrera recordó que en el 2025 fue designado por el Congreso de la República en sustitución de Alejandro Maldonado Aguirre, quien asumió la presidencia de la República.

El aspirante Alexis Calderón pidió a los diputados "no nombrar a magistrados de papel", pues indicó que existen una clasificación de oficiales que son los que algo final realizan las funciones del magistrado.

Además, Calderón expuso que una de sus propuestas esta enfocada en crear "el escalafón" que permita un mejor desempeño de quienes laboran en la CC.

Uno de los postulantes que, mostró su preocupación por la mora judicial fue Julio Fernando Melgar Peña, quien resaltó la importancia de reducir los plazos en la resolución de los casos.

El magistrado suplente Rony Eulalio López Contreras fue otro de los aspirantes que expuso que una de las consideraciones que se deben observar radica en que se debe rompe el mito de la Corte celestial que se le ha dado a la CC, por lo que señaló que es importante marcar límites a esta Corte, lo cual esta contemplado en el artículo 141 constitucional, específicamente en lo referente a los "controles"

Los aspirantes

En esta primera jornada de entrevistas, la Comisión Mixta escuchó a total de 24 aspirantes, siendo éstos: