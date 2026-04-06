Debate en el Congreso: precios tope y exoneración de impuestos vs. subsidio

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Transportistas plantean precio tope y eliminación de impuestos y el Congreso, que hasta ahora no tiene un consenso con el tema del subsidio a los combustibles.

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Durante la sesión de la instancia de Jefes de Bloque del Congreso este lunes 6 de abril, representantes del sector transporte participaron en la agenda legislativa para exponer su preocupación por el incremento sostenido en los precios de los combustibles y su impacto directo en las operaciones del gremio y en la economía de los guatemaltecos.

Sector transporte propone ante el Congreso precios tope y exoneración de impuestos. (Foto: Congreso Guatemala)

Los transportistas señalaron que la variación constante en los precios del combustible ha complicado la prestación del servicio, especialmente porque aseguran estar limitados para trasladar esos incrementos a las tarifas. En ese contexto, solicitaron a los diputados tomar decisiones urgentes para evitar una mayor afectación a la población.

Precio tope

Como parte de sus planteamientos, el sector rechazó la propuesta de implementar un subsidio estatal, al considerar que no representa una solución estructural al problema. En su lugar, propusieron fijar un precio tope de Q30.00 por galón de combustible y eliminar impuestos, con el objetivo de estabilizar los costos y garantizar la continuidad del servicio de transporte de carga y pasajeros.

“ Nosotros sometemos a consideración de los jefes de bloque que se tome la decisión urgente para resolver el problema en este momento para no crear más crisis en la población. ” Itiel Ordoñez , presidente FENATREXP

Durante la discusión, indicaron que el alza en los combustibles ha superado el 50% en comparación con precios anteriores, lo que, según afirmaron, vuelve insostenible la operación del transporte sin medidas concretas. También advirtieron que, de no atenderse la situación, podrían registrarse interrupciones en el servicio.

Sin consenso de subsidio

En el intercambio de posturas, algunos jefes de bloque se mostraron a favor de aprobar un subsidio como medida temporal, mientras que otros respaldaron la posibilidad de exonerar impuestos. Sin embargo, al cierre de la sesión no se logró un consenso sobre una propuesta específica, ni sobre el alcance económico o el tiempo de aplicación de las medidas.

Precios de combustibles lunes 6 abril, ciudad Guatemala. (Foto: Jose Luis Pos/Nuestro Diario)

Entre las preocupaciones planteadas por diputados, destacó el posible impacto inflacionario en los próximos meses, incluso si el contexto internacional mejora. Asimismo, se señaló la necesidad de una mayor participación del Organismo Ejecutivo en la construcción de propuestas concretas.

En ese sentido, uno de los diputados sugirió integrar elementos de ambas posturas, subsidio y alivios fiscales, para alcanzar un acuerdo que responda a la realidad económica del país.

Diputados discuten propuesta de subsidio y exoneración de impuestos como solución al alza sostenida en los precios del combustible. (Foto: Congreso Guatemala)

Bajo este contexto, el presidente del Congreso, diputado Luis Contreras, convocó a una nueva sesión de instancia Jefes de Bloque para este martes 7 de abril a las 10:00 horas, con el objetivo de continuar el análisis y buscar una propuesta consensuada que pueda ser presentada al pleno ese mismo día, durante la sesión programada para las 14:00 horas.