Subsidio al combustible, el tema principal del Congreso esta semana

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Se espera que la iniciativa que busca brindar un subsidio a los combustibles avance esta semana.

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El Congreso de la República reanudará la discusión sobre el subsidio a los combustibles, en un contexto marcado por el alza sostenida de precios y crecientes presiones sociales y económicas.

La medida se ha convertido en uno de los principales focos de tensión política dentro del Legislativo, debido a la falta de consensos entre las distintas bancadas, lo que ha impedido su aprobación en sesiones anteriores.

Durante la última sesión ordinaria del 25 de marzo, la iniciativa estuvo cerca de ser aprobada de urgencia nacional, pero los acuerdos se rompieron cuando el bloque oficialista condicionó su apoyo a la aprobación simultánea de una ampliación presupuestaria por Q1500 millones.

Los diputados deberán buscar consensos para aprobar el subsidio. (Foto: Archivo / Soy502)

Esta exigencia provocó la ruptura del quórum y dejó en suspenso el avance del proyecto, reflejando las dificultades para alcanzar acuerdos en un Congreso fragmentado.

Para esta semana, luego del descanso de Semana Santa, la agenda legislativa no solo contempla el subsidio al combustible, sino también el avance de la ley contra el lavado de dinero en segundo debate y la aprobación en tercera lectura de la ley de puertos.

El presidente del Congreso Luis Contreras, señaló que estos temas forman parte de una "agenda país" prioritaria.

El congresista también confirmó acercamientos con representantes del sector transporte para escuchar sus demandas, especialmente en relación con el precio del diésel, considerado uno de los más sensibles para la economía.

Sin embargo, la falta de avances en la aprobación del subsidio a los combustibles ha profundizado la percepción de desconexión entre el Congreso y las demandas sociales.

Por lo que esta semana será clave en el intento por hacer avanzar la medida, la cual el Organismo Ejecutivo considera clave para mitigar el impacto del alza de precios.