Conred combate 13 incendios activos en distintos puntos del país

- Quiché registra la mayor cantidad de siniestros; en lo que va del año se han atendido más de 1 mil 700 incendios forestales y no forestales OTRAS NOTICIAS: Riña entre conductores queda grabada (Video) Las instituciones que integran el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantienen este miércoles 27 de mayo acciones de control y liquidación de 13 incendios activos en diferentes regiones del país. Por aire y tierra socorristas trabajan para sofocar los incendios. (Foto: Archivo) Según informó la vocera de la Conred, cuatro de los incendios se localizan en Quiché; dos en Zacapa, Chiquimula y Petén, respectivamente; mientras que Jalapa, Sacatepéquez y Guatemala reportan un incendio activo cada uno. La institución detalló que, hasta la fecha, se han atendido 1,703 incendios en todo el territorio nacional. De ese total, 1,251 corresponden a incendios forestales, mientras que el resto han ocurrido en áreas no forestales. Los incendios se localizan en Quiché, Zacapa, Chiquimula y Petén, Jalapa, Sacatepéquez y Guatemala. (Foto: Asonbomd) Ante esta situación, la Conred hizo un llamado a la población para reportar de inmediato cualquier emergencia relacionada con incendios o desastres, comunicándose con los cuerpos de socorro, autoridades locales o al número de emergencia nacional 119. Las autoridades recordaron que la prevención y la denuncia oportuna son fundamentales para evitar la propagación del fuego y reducir los daños al medio ambiente y a las comunidades.