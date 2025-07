Consejos financieros para ahorrar y sobrevivir en el intento

-

Aunque parezca una tarea complicada, ahorrar sí es posible y para comenzar, las personas deben idear una estrategia que les permita gozar de ese dinero

En un entorno económico desafiante, el manejo efectivo del dinero se convierte en una prioridad para muchas personas que desean mejorar salud financiera.

La capacidad para ahorrar no solo permite seguridad al momento de imprevistos, sino que permite alcanzar metas como la compra de una vivienda, un auto, pagar colegiaturas, o bien, como un plan de jubilación.

En un artículo publicado en el blog del Banco Industrial, la entidad emite una serie de recomendaciones fundamentales y estrategias que permiten a los guatemaltecos, contar con lo necesario para, no solo identificar en qué se gasta el dinero, sino cómo invertirlo mejor, ya sea mediante aplicaciones móviles o en una libreta.

Revisa cómo gastas

Es una de las tareas más complicadas, pero las personas que desean poner orden en sus finanzas deben conocer todo tipo de gastos. Según las recomendaciones, identifica cuáles son los gastos esenciales y no esenciales, para verificar en dónde puedes hacer ajustes sin afectar tu calidad de vida. Presta atención a los pequeños desembolsos que, a fin de mes, podrían ser un gasto considerable.

Asimismo, es recomendable reducir gastos innecesarios, como suscripciones que no se utilizan, compras impulsivas o gastos en entretenimiento que puedan ser postergados. Evalúa qué gastos son realmente necesarios y cuáles no, esto permite liberar recursos que pueden destinarse a fortalecer la economía personal.

Metas de ahorro realistas

Otra recomendación es establecer metas de ahorro realistas. Establece una cantidad específica que deseas ahorrar en un plazo de tiempo. Procura mantener la disciplina y mide el progreso. Un buen punto de partida es destinar un 10% de tus ingresos, pero si no es posible, puede ser una cantidad menor y ajústala con el tiempo. "Lo importante es crear el hábito y ser consistente", se lee en las recomendaciones.

Automatizar ahorros

Otra estrategia efectiva es automatizar los ahorros. Programar transferencias automáticas a una cuenta de ahorros cada vez que se recibe el sueldo ayuda a convertir el hábito en una rutina, reduciendo la tentación de gastar ese dinero en otras cosas. La automatización posibilita que el hábito de ahorrar se mantenga firme, aun en momentos de mayor presión financiera.

Busca ingresos extra

Si percibes que tus ingresos actuales son insuficientes, puedes intentar ganando dinero extra. Una de las recomendaciones es vender artículos que no uses. Podrías iniciar un pequeño emprendimiento o aprovecha los trabajos "freelance". La idea no es que esto consuma la mayor parte de tu tiempo, sino que se trata de un esfuerzo mínimo y sostenible para generar más ingresos y destinar una parte al ahorro.

La educación financiera es una herramienta fundamental para ahorrar y tener un manejo saludable y efectivo del dinero. Con esto, puedes controlar tus deudas e inversiones y podrás tomar decisiones más acertadas.

Según el blog del Banco Industrial, incorporar estas prácticas en la rutina diaria no requiere cambios radicales, sino un compromiso progresivo con la salud financiera personal. Desde pequeñas acciones hasta decisiones conscientes, todos pueden comenzar a ahorrar desde hoy mismo y avanzar hacia un futuro más estable y seguro.