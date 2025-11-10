Constructora de excandidato supervisó paso a desnivel de la Roosevelt

-

Tras el asesinato de Elías Ramírez, excandidato a alcalde de El Tejar y dueño de la Constructora D&D, S.A., surgieron rumores sobre su participación en la supervisión del paso a desnivel de la Roosevelt.

Elías Ramírez, excandidato a alcalde del municipio El Tejar, del departamento de Chimaltenango, fue asesinado junto a una mujer la tarde del sábado 8 de noviembre.

Una cámara de vigilancia captó el momento exacto del ataque directo.

El político era el dueño de la empresa constructora D&D, S.A.

¿Su empresa supervisaba el paso a desnivel en la Roosevelt?

Luego de su muerte, surgieron varios rumores que afirmaban que la empresa de Ramírez era la encargada de supervisar la construcción del paso a desnivel en la Calzada Roosevelt.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), junto al Fondo Social de Solidaridad (FSS) aclararon la situación a través de un comunicado, asegurando que la constructora del político sí supervisó la obra, pero el contrato con dicha empresa ya había finalizado.

"El contrato de esa empresa finalizó el 22 de abril del presente año, fecha en la que venció el contrato administrativo", dice parte del comunicado.

Asimismo, aseguran que la empresa de Ramírez presentó la documentación respectiva para ampliar el contrato, pero ya no fue posible debido a que la solicitud fue realizada en tiempo extemporáneo.