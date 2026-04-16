Construfer 2026 abre sus puertas como el motor de la industria nacional

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La feria más importante de la construcción en Guatemala inicia sus actividades con una proyección de crecimiento del 4.7% y la participación de un centenar de marcas líderes.

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La industria de la construcción en Guatemala reafirmó su papel como motor de la economía nacional con la inauguración de Construfer 2026, un evento que reúne a la vanguardia del sector en un espacio de 9,000 metros cuadrados de exposición.

Durante el acto de apertura, se destacó que esta industria no solo construye infraestructuras, sino que anticipa el rumbo del desarrollo del país, proyectando un crecimiento del 4.7% para el cierre de 2026, una cifra que supera la previsión del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, estimada en un 4.1%.

El recinto de Forum Majadas se ha convertido en el epicentro de la innovación tecnológica y los negocios, albergando a más de 100 marcas de renombre y proyectando la visita de más de 4,000 personas entre profesionales y clientes.

Mario Salazar, presidente del comité organizador, subrayó que este evento ofrece un panorama integral que abarca desde materiales básicos y prefabricados hasta automatización de ambientes y maquinaria pesada, consolidándose como un faro de oportunidades para fortalecer la red empresarial guatemalteca.

"Construfer 2026 emerge como un faro de oportunidades del 16 al 19 de abril. En este foro seremos testigos de la reunión de la vanguardia de nuestra industria, más de 100 marcas de renombre exhibidas en las últimas tendencias y tecnología, más de 4,000 visitantes, incluyendo empresarios, profesionales, técnicos, ejecutivos y clientes", dijo Salazar.

Los asistentes a Construfer 2026 encontrarán materiales básicos y prefabricados hasta automatización de ambientes y maquinaria pesada. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

Motores del dinamismo

El impulso del sector se encuentra fuertemente respaldado por una demanda insatisfecha en el mercado de vivienda y un crecimiento acelerado en la infraestructura industrial, potenciado por fenómenos como el nearshoring, indicó Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción.

Estrada explicó que el bono demográfico y la urbanización acelerada mantienen una presión constante sobre la oferta, especialmente en el área metropolitana donde el 70% de la oferta actual se concentra en vivienda vertical para optimizar los servicios y el suelo disponible.

Construfer se lleva a cabo en instalaciones interiores y exteriores para mostrar la amplia gama de productos. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

Alianza y retos

La eficiencia en la gestión de proyectos ha sido clave para mantener este ritmo, destacando el rol de la Ventanilla Ágil de la Construcción como un catalizador que reduce los tiempos burocráticos para la obtención de licencias.

El alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, enfatizó que la capital funciona como el nodo central de esta actividad productiva, promoviendo una visión de "ciudad de proximidad" que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de una planificación urbana más competitiva y moderna.

"Esta ciudad es el motor económico del país, concentra una gran parte de la actividad productiva nacional. Y más importante aún es una ciudad en movimiento, una ciudad que no se detiene. Eso se ve todos los días, nuevos proyectos, nuevas inversiones nuevas oportunidades", dijo Quiñónez, quien tuvo a su cargo el corte de cinta inaugural del evento.

Corte de cinta para inaugurar Construfer 2026 a cargo de los organizadores y autoridades. (Foto: Estuardo Paredes/Soy502)

Brecha pendiente

A pesar del optimismo comercial, el sector identifica el déficit de infraestructura vial y portuaria como una emergencia nacional que limita la competitividad del país, según Estrada.

Para cerrar esta brecha, el presidente de la Cámara sugirió elevar la inversión en formación bruta de capital fijo hacia niveles cercanos al 24% del PIB, mediante un modelo de colaboración simbiótica entre el Estado y la iniciativa privada que permita materializar proyectos de conectividad esenciales para el desarrollo territorial.